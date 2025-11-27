Протест пред МК: Министерството не отговаря на обажданията ни, проекти са застрашени

Десетки представители на културния сектор излязоха на протест днес пред входа на Министерството на културата. Демонстрантите обявиха исканията си на фона на звуците на обаждане, на което никой отговаря. Едно от основните им обвинения е липсата на ясна и навременна връзка с министерството, липсата на отговор на писма и обаждания в продължение на месеци.

Вчера организации в сектор Култура, изпълняващи проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), алармираха за сериозен риск от ликвидна криза в сектора заради блокирано отчитане и забавено изплащане на средства по процедурите, администрирани от Национален фонд „Култура" (НФК).

Хората от културния бранш искат да бъдат преразгледани програмите на Министерството на културата, като се разпределят културните събития през цялата година, а не само през ноември, декември и януари; продължаване на сроковете по проектите по Плана за възстановяване и устойчивост; незабавно обработване на всички междинни отчети; организиране на канали за работеща комуникация; увеличаване на бюджета за култура.

"Какво ще направите, за да ни гарантирате оцеляването за следващата година... Този бюджет какъв ще бъде за идната година, за Министерството на културата, от колко време бюджетът не е мръднал и не само. В настоящата година беше по-малко, отколкото по времето на Ковид...", настояха културните организации.

Те поискаха и създаване на стратегия за културата, както и пътна карта за развитие на сектора.

"Всеки от нас знае колко усилия ни костваше, за да постигнем това, което сме изградили досега. А сега някой, който неглижира ситуацията, с лека ръка поставя в риск всички тези организации. Не мога да си представя как една държава като България — цивилизована, в 21. век и в Европа — успява толкова лесно да зачеркне културни политики, изградени чрез партньорства и признати не само между нас. Голямата част от нас представлява лицето на България пред света", казаха организаторите на протеста.

По време на протеста на културните организации излезе зам.-министърът на културата Георги Султанов. Между него и демонстрантите възникна спор. Султанов покани демонстрантите да излъчат представители и да сформират работна група, която да обсъди с представители на министерството тези въпроси. "Защо чак сега?", питаха протестиращите.

Организаторите разпънаха плакат със стъпки как се отговаря на телефонно обаждане, както и раздадоха предупредителни знаци за свлачище, на които пишеше "култура". Организациите изпълняват планове по Националния проект за възобновяване и резистентност (НПВР). Планът за въстановяване и устойчивост беше наречен "План за взривяване и унищожение".

"Министерството за трета година работи без стратетия, без визия, без да знае какво е в сектора", отсякоха организаторите. "Тези културни институции са абсолютно спящи за нас. Вече колко пространства трябва да затворят, колко от нас трябва да си тръгнат, за да се даде знак, че просто няма как да съществува този сектор по този начин. В цяла Европа културата се пази. Защото в противен случай просто няма да има българска култура. Ще бъдем залети от друга култура: от масовата култура и от по-силните индустрии", продължиха още организациите от културния бранш.

Като част от протестиращите говори и издателят и депутат от ПП-ДБ Манол Пейков. "Няма нужда да пишеш едни програми, които са 14 лакътя, да обясняваш откъде са майка ти, баба ти, стринка ти, и накрая да ти кажат: тук на 28 стр. долу вляво си пропуснал да попълниш и затова няма да ти разгледаме документите. Бюрокрацията стои над хората, над партньорите. А както казваше един мой колега, културата дава възможност да си отговорим на въпроса кои сме ние, защо сме тук, а не някъде другаде... Това е, което трябва да се промени - отношението към хората. В момента, в който това отношение е човешко и всеки един човек го поглеждаш в очите и си говориш с него индивидуално... да нямаш проблем да се разхождаш между хората и да говориш с тях, и да бъдеш открит, тогава нещата ще се оправят".

Георги Султанов отвърна, че идва от тази среда и му е съвестно, като още веднъж покани протестиращите на разговор. Те го накараха да обещае, че Министерството на културата ще излъчи резултатите от проведената среща на работната група.