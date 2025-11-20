Стотици на протест във Варна в защита на кмета Благомир Коцев

Стотици излязоха тази вечер на протест във Варна под надслов "Свобода за политическите затворници".

Демонстрантите затвориха за кратко кръстовището пред сградата на общинската администрация.

"Два дни след като алармирахме за потресаващото преместване на политическите затворници Благомир Коцев и Никола Барбутов в Софийския затвор при ужасяващи условия, без съд и присъда, днес съдебната власт се събуди. Съдия Снежана Колева от Софийския градски съд изпълни дълга си и направи единственото правилно действие – да се прекрати производството по делото за Благомир Коцев и да се изпрати към Върховния касационен съд за решение кой е компетентният съд. Касационните магистрати взеха най-логичното и справедливо решение – делото да се гледа във Варна. Основанието – прокуратурата за 4 месеца не можа да събере доказателства за наличието на неизвестно лице с имунитет от София. Така лъсна истината и рухна цялата поддържана досега теза защо трябва делата за Благо да се гледат в София. Действията от вчера на съдиите показват, че в системата все още има достойни магистрати. Това със сигурност нямаше да се случи, ако гражданското общество не беше реагирало. Битката за справедливост обаче още не е спечелена. Сега всичко е в ръцете на Варненския съд. Той трябва да разгледа веднага мярката за неотклонение на Благомир Коцев и кметът най-накрая да се върне у дома при съпругата и децата си" - заявиха от Продължаваме промяната - Варна.

Кметът на Варна Благомир Коцев бе задържан на 8 юли 2025 г. Оттогава до 11 ноември функциите изпълняваше заместникът му Павел Попов. На 12 ноември той съобщи на пресконференция, че Благомир Коцев вече ще бъде кмет на Варна от ареста. Ден по-късно Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийски градски съд по делото срещу Коцев.

Хиляди се събраха тази вечер на протеста "Свобода за политическите затворници" в София, организиран от "Продължаваме промяната".