''Няма да позволим да ни излъжат!''. Нов протест на ПП-ДБ пред парламента в понеделник

"Продължаваме промяната - Демократична България" организират нов протест срещу проектобюджета за 2026 година под надслов: "Няма да позволим да ни излъжат!".

По-рано днес лидерите на коалицията Асен Василев и Ивайло Мирчев се сблъскаха с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента по въпроса за бюджета. ПП-ДБ обвиняват Борисов, че няма да оттегли бюджета, а ще го преправя с коалиционните си партньори "на коляно".

Според бившия финансов министър Асен Василев подобно нещо не бива да се прави, защото трябва да се преработи цялата макрорамка, включително и за следващите години - 2027-2028 г. Накрая на спора с Борисов Асен Василев му обеща от ПП-ДБ да организират нов протест, след като лидерът на ГЕРБ обяви многохилядният протест на 26 декември за "протест на АИКБ".

"Нека направим отново протест в понеделник и да покажем чий е протестът. Тогава можете да дойдете и да говорите пред хората", каза на Борисов бившият финансов министър от ПП.

След словесния сблъсък между лидерите на двете формации в парламента ПП-ДБ създадоха нов протест в социалните мрежи под надслов: "Няма да позволим да ни излъжат!".

Събитието ще започне в 18 часа пред старата сграда на Партийния дом, където от над 2 години вече заседава Народното събрание, става ясно от социалните мрежи.

Ето какво пишат организаторите на ПП-ДБ за предстоящата демонстрация:

"След безспорния успех на големия протест на 26 ноември и заявката за оттегляне на бюджета, се налага отново да излезем на площада, да напълни булевардите и да заявим ясно, че няма да позволим да ни ограбят!

ГЕРБ излъгаха всички българи, че бюджетът ще бъде оттеглен и преработен, а ден по-късно се оказва, че заедно с "Ново начало" и с услужливото мълчание на ИТН и БСП все още възнамеряват да бръкнат в джобовете на всички ни. Ще им позволим ли? Само заедно можем да ги спрем! Няма да се оставим да ни излъжат! Протестът е отворен към всички, които не приемат бюджета, защото искат конкурентна икономика и справедливи доходи."

От коалицията призовават всеки да доведе поне още един човек, защото "няколко часа от нечий ден могат да променят цялата година".

"Не допускай да решават вместо теб! Спри бюджета на мафията", призовават от ПП-ДБ.