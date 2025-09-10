Запрянов за дроновете над Полша: Русия грубо наруши международното право

Това обаче не е директна атака на цели на територията на страната, заяви министърът на отбраната

OFFNews 10 септември 2025 в 14:40 800 2
Атанас Запрянов в НС

Снимка БГНЕС/Боян Топчийски
Атанас Запрянов

Министърът на отбраната Атанас Запрянов заяви, че използването на летателни апарати във въздушното пространство на друга държава е грубо нарушение на международното право.

Думите му идват като коментар на навлязлите във въздушното пространство на Полша с 19 руски дрона по-рано тази сутрин. Ударена бе жилищна сграда. Заради действията на Кремъл Полша активира чл. 4 от договора на НАТО, който налага консултация със страните членки в Алианса.

Запрянов подчерта, че действията на Русия са в нарушение на международното право по отношение на суверенитета на въздушното пространство на Полша, както и въздушното пространство на Алианса.

"Това не е директна атака на цели на територията на Полша. Ако имаше такава атака, това значи член 5 и реално обстановката щеше да ескалира за задействане на колективната отбрана", подчерта той и напомни, че има решение на НАТО дроновете да бъдат сваляни с военна сила, предаде БНР.

От Министерството на външните работи междувременно изразиха пълна солидарност със съюзника ни Полша с публикация в социалната мрежа Х:

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    500

    2

    Незначителен червей

    10.09 2025 в 15:42

    -0
    +0
    И този Дядка е нашия Министър на отбраната Ха.!!!!! Ми той и от таралеж не може да ни опази.

    3146

    1

    1215

    10.09 2025 в 14:52

    -0
    +0
    Леле!Каква изненада-нарушила грубо.....Ми тя това може,друго не.
     
    X

    Имаше шанс да сключим мир със САЩ и Англия преди 9 септември. Интервю с историка Камен Невенкин