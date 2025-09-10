Запрянов за дроновете над Полша: Русия грубо наруши международното право

Министърът на отбраната Атанас Запрянов заяви, че използването на летателни апарати във въздушното пространство на друга държава е грубо нарушение на международното право.

Думите му идват като коментар на навлязлите във въздушното пространство на Полша с 19 руски дрона по-рано тази сутрин. Ударена бе жилищна сграда. Заради действията на Кремъл Полша активира чл. 4 от договора на НАТО, който налага консултация със страните членки в Алианса.

Запрянов подчерта, че действията на Русия са в нарушение на международното право по отношение на суверенитета на въздушното пространство на Полша, както и въздушното пространство на Алианса.

"Това не е директна атака на цели на територията на Полша. Ако имаше такава атака, това значи член 5 и реално обстановката щеше да ескалира за задействане на колективната отбрана", подчерта той и напомни, че има решение на НАТО дроновете да бъдат сваляни с военна сила, предаде БНР.



От Министерството на външните работи междувременно изразиха пълна солидарност със съюзника ни Полша с публикация в социалната мрежа Х: