Полша активира чл. 4 от договора за НАТО, Русия е атакувала с 19 дрона

Полският премиер Доналд Туск заяви, че през нощта са регистрирани 19 нахлувания на руски дронове в полското въздушно пространство. Значителен брой от тях са долетели от Беларус, съобщава Polsat News.

Според Туск вече е потвърдено, че три дрона са свалени, а четвърти вероятно е унищожен.

„След като открихме заплахата, започнахме борба с обектите, които представляват пряка заплаха. Досега е потвърдено, че три дрона са свалени, а е много вероятно да са четири. Възможно е да са били повече“, каза премиерът.

Последният дрон беше свален в 6:45 ч. сутринта в сряда. Туск подчерта, че нарушенията на въздушното пространство не са случайни или свързани с навигационни проблеми - този път дроновете умишлено са летели от Беларус.

„Имаме една много добра новина: няма информация за жертви или смъртни случаи в резултат на действията на Русия. Подчертавам, че това е засега“, добави Туск.

Според Rzeczpospolita, позовавайки се на свои източници, не 10, а поне 23 руски дрона са долетели до Полша. Президентът Карол Навроцки заяви, че Съветът за национална сигурност ще се събере до два дни, за да разбере „какво се е случило“ в Полша.

Туск заяви, че Полша е поискала да се активира член 4 от договора на НАТО. Провеждат се постоянни консултации със съюзниците за укрепване на противовъздушната отбрана на Полша, съобщава Ройтерс.

„Фактът, че тези дронове, които представляваха заплаха за сигурността, бяха свалени, променя политическата ситуация. Следователно консултациите на съюзниците приеха формата на официално искане за активиране на член 4 от договора на НАТО“, каза Туск.

Полският премиер заяви още, че Полша се нуждае от нещо повече от просто израз на солидарност и по-голяма подкрепа от своите съюзници.

Туск добави, че няма причина да се твърди, че Полша е в състояние на война, но е в най-близкото до въоръжен конфликт положение от Втората световна война насам.

Член 4 на НАТО е механизъм за консултации между съюзниците, когато държава членка на алианса смята, че нейната сигурност, териториална цялост или политическа независимост са застрашени.

За разлика от член 5 (колективна отбрана), той не означава автоматична военна намеса. Активирането му предизвиква спешни дискусии в Северноатлантическия съвет на НАТО.

Целта е да се разработи съвместен отговор: засилване на противовъздушната отбрана, разполагане на войски, дипломатически натиск или други стъпки. Тоест, Полша, позовавайки се на член 4, иска официално да обсъди заплахата от руски дронове и нахлувания във въздушното си пространство в рамките на НАТО.