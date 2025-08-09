Запрянов: България очаква минни ловци от Белгия и Нидерландия

Скоро се очаква правителствата на Белгия и Нидерландия да вземат решение за предоставяне на минни ловци, които България ще придобие.

Това съобщи министърът на отбраната Атанас Запрянов във Варна по време на тържественото събрание-концерт по случай 146-ата годишнина от създаването на Военноморските сили, цитиран от БТА.

Запрянов уточни, че макар минните ловци да са втора употреба, те ще бъдат модернизирани и ще повишат способностите на ВМС. Дори да има мирно споразумение и войната в Украйна да спре, минната опасност в Черно море ще остане. Вече почти сме постигнали политическа договорка с Белгия и Нидерландия, така че нашият флот ще продължи с развитието си, допълни Запрянов.

По думите му всички проекти за модернизация на въоръжените сили вървят в срок. Първият изцяло нов, модерно оборудван и въоръжен многоцелеви кораб за ВМС трябва да бъде готов през следващата година.

Запрянов съобщи още, че до края на този месец ще стане ясно с какви средства страната ще разполага по механизма „Сейф“ на ЕС. Той увери, че европейските планове за превъоръжаване няма да навредят на икономиката, а напротив - ще подпомогнат растежа и стабилността.

В момента България работи по четири модернизационни проекта, а ако механизмът „Сейф“ стартира, ще бъдат добавени още девет. Никога в цялата история на българските въоръжени сили не е имало 13 проекта, свързани с модернизацията им и то на огромна стойност, посочи Запрянов.