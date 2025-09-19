В рамките на час депутатите почиваха три пъти

След като парламентът започна работа със закъснение поради липса на кворум, депутатите за трети път излизат в 15-минутна почивка. Първата беше дадена от председателката на Народното събрание Наталия Киселова, втората беше поискана от председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев, а третата от "Величие".

Малко след като депутатите събраха кворум, от трибуната в пленарна зала Василев посочи, че преди две седмици по време на блицконтрола премиерът не се е явил, а съгласно правилника на Народното събрание той трябва да отговори на въпроса следващата седмица.

Василев уточни и че е изпратил въпроса си писмено до председателя на НС Наталия Киселова, но Росен Желязков днес не е в пленарната зала, затова поиска половин час почивка, за да може министър-председателят да дойде в НС.

Киселова даде 15 минути прекъсване и обясни, че премиерът днес не е в София.

След като депутатите се върнаха от почивката, те приеха програма за днешния пленарен ден, като включиха нова точка - второто четене на промени в Закона за ограничаване изменението на климата. Това ще бъде точка първа. Втора точка е първото четене на промени в закона за статистиката.

Във връзка с включването на нова точка парламентът удължи законодателната част на днешното пленарно заседание, след което ще има три часа парламентарен контрол.

След гласуването на програмата от "Величие" поискаха 30 минути почивка и влязоха в спор с председателката на парламента Наталия Киселова. Почивката беше поискана от Лариса Савова, която не е в ръководството на парламентарната група на "Величие", затова Киселова помоли зам.-председател или председател на ПГ да поиска почивката.

На трибуната излезе зам.-председателят на ПГ на "Величие" Красимира Катинчарова, която обвини Киселова, че "извива правилника, както ѝ е удобно".

"Вие просто нямате спирка. Не ни виждате отгоре за пореден път. Мерите кворум за 15-20 сек., давате повод да ви искаме оставката. Вие орязвате права. За пореден път не ни давате право да се изкажем, поради факта, че не ни виждате, според мен това не е спонтанно. Не можем да се изкажем, не можем да вземем процедура", обърна се Катинчарова към Киселова, след което председателката на Народното събрание даде поредната 15-минутна почивка.

Преди това по искане на парламентарни групи имаше две проверки на кворума, свързани с гласуване на две предложения - за включване камерите на БНТ , а след това за включване на микрофоните на БНР. И двете предложения бяха отхвърлени.

Днес в началото на заседанието нямаше кворум и Наталия Киселова обяви също 15 минути почивка, за да се съберат депутатите в залата.

Депутатите се върнаха в залата в 10:10.