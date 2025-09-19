Поради липса на кворум парламентът не успя да започне работа в 9:00 (обновена)

Фалстарт на днешното пленарно заседание. Парламентът не успя да започне работа в 9:00 часа поради липса на кворум.

В залата се регистрираха само 112 народни представители. За да има кворум, са необходими 121 депутати.

В пленарната зала присъстваха всички парламентарни групи, но опозицията не се регистрира (АПС, МЕЧ, ПП-ДБ, "Възраждане", "Величие").

Председателят на парламента Наталия Киселова обяви нов опит за регистрация след 15 минути.

При втората проверка на кворума се регистрираха 132-ма народни представители и Киселова откри днешното пленарно заседание в 9:20.