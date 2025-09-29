Уволниха двамата, искали подкуп от шофьорите на Роби Уилямс (допълнена)

Двамата служители от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА), поискали подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, са уволнени.

Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов пред БТА.

Двамата инспектори са дългогодишни служители, работят в системата на ИААА от 2012 г. Срещу тях незабавно беше образувано дисциплинарно производство и вече са уволнени. „Автомобилна администрация“ оказа пълно съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи за установяване и задържане на корумпираните служители от областната инспекция в София, посочва Караджов.

„Като министър на транспорта и съобщенията оставам ангажиран с каузата да изчистим системата от наследените корупционни практики. И занапред ще работим активно и безпристрастно в тясно сътрудничество с българската прокуратура и разследващи органи“, коментира Гроздан Караджов.

Рекетираните от хора на ИААА шофьори от екипа на Роби Уилямс били принудени да отидат до банкомат, за да изтеглят поисканата сума пари. Това написа кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков във Фейсбук.

"... при Нови Хан един юнак спрял тировете на продукцията и им поискал 700 евро, ей така. В брой. И понеже са нямали, ги е накарал да ходят пеша до някакъв далечен банкомат. Полицията е уведомена", пише Трайков.

Роби Уилямс пя пред повече от 40 000 души на Националния стадион „Васил Левски“ вчера.