Таков: Никой не кадрува в БСП - нито Пеевски, нито който и да е

OFFNews 21 септември 2025 в 16:18 233 1
Иван Таков, БСП-София

Снимка БСП-София
Иван Таков

Нашите министри не получават задачи от Пеевски. Никой не може да нарежда на 134-годишната БСП, заяви пред БНТ зам.-председателят на партията и общински съветник Иван Таков.

Той подчерта, че колективните органи на социалистите са гарант, че решенията се взимат вътре в партията. Таков коментира размяната на остри реплики между Бойко Борисов и Делян Пеевски през последните дни:

"Българската социалистическа партия има 134-годишна история. Като колективен разум тази партия е събрала целия опит след Освобождението. За това е добре останалите политически сили не да слушат, но поне да се вслушват в БСП и нейните представители."

Той подчерта, че вътрешнопартийните драми не са интересни за обществото. На въпрос дали министри на социалистите получават задачи от Пеевски, Таков отговори категорично:

"Нашите министри имат програма, свързана с тази на партията. Те се съобразяват с Изпълнителното бюро и Националния съвет. Колективните органи на БСП са гарант, че никой не кадрува в партията – нито Пеевски, нито който и да е друг."

В ефира на националната телевизия той даде пример за компромиси в управлението, но и за теми, по които БСП е била непреклонна: "Както беше с пенсиите – категорично настояхме за осъвременяване по швейцарското правило."

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    -9000

    1

    Червената шапчица

    21.09 2025 в 16:37

    -0
    +0
    По едно време Лили Иванова беше мащеха на тоя шушляк... Лили беше съпругя на Янчо Таков, след като пееше - "Имам аз една мечта, Пеко Такова снаха...". Няма отърване от тези кърлежи...
     
    X

    Цветанов: Желязков е забранил да го наричат