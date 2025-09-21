Таков: Никой не кадрува в БСП - нито Пеевски, нито който и да е

Нашите министри не получават задачи от Пеевски. Никой не може да нарежда на 134-годишната БСП, заяви пред БНТ зам.-председателят на партията и общински съветник Иван Таков.

Той подчерта, че колективните органи на социалистите са гарант, че решенията се взимат вътре в партията. Таков коментира размяната на остри реплики между Бойко Борисов и Делян Пеевски през последните дни:

"Българската социалистическа партия има 134-годишна история. Като колективен разум тази партия е събрала целия опит след Освобождението. За това е добре останалите политически сили не да слушат, но поне да се вслушват в БСП и нейните представители."

Той подчерта, че вътрешнопартийните драми не са интересни за обществото. На въпрос дали министри на социалистите получават задачи от Пеевски, Таков отговори категорично:

"Нашите министри имат програма, свързана с тази на партията. Те се съобразяват с Изпълнителното бюро и Националния съвет. Колективните органи на БСП са гарант, че никой не кадрува в партията – нито Пеевски, нито който и да е друг."

В ефира на националната телевизия той даде пример за компромиси в управлението, но и за теми, по които БСП е била непреклонна: "Както беше с пенсиите – категорично настояхме за осъвременяване по швейцарското правило."