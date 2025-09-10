Росен Желязков уволни областния на Плевен

Областният управител на Плевен Николай Абрашев е освободен от поста си, съобщи БНР.

Вероятните причини са категоричната неспособност на Абрашев да се справи с водната криза в района.

Така на практика премиерът Росен Желязков изпълни заканата си да пристъпи към драстични мерки, след като показа жълт картон на Абрашев на 26 август. Причината - слаба координация на институциите, ангажирани да решат проблема с безводието в Плевенско.

Областният обеща да хвърли оставка, ако министър-председателят му я поиска.

"Човек, който си върши работата и плевенчани виждат. Не мога пак да коментирам това, което е казал моят началник, това е неговата преценка, не бих си позволил да превишавам правомощията", заяви тогава Абрашев.

Новият областен управител ще е Мартин Мачев, завършил специалност "Геология на минералните ресурси". Работил е като инженер хидролог в Националния институт по метеорология и хидрология, филиал Плевен. Бил е последователно зам.-директор и директор на филиала.