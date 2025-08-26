Жълт картон за областния на Плевен. Желязков даде двуседмичен срок за решаване на водната криза (допълнена)

Министър-председателят Росен Желязков даде двуседмичен срок за подобряване координацията при решаването на проблема с водата в Плевен.

„Това е „жълт картон“ за областния управител“, заяви той пред журналисти.

Трима министри ще докладват на премиера за предприетите мерки по проблема утре на правителственото заседание. Желязков отбеляза, че решенията, които се търсят, са краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, като на първо място трябва да се спрат загубите на вода, които на места са огромни - над 80%.

„Отговорността ще бъде дефинирана, но координацията между местната и централната власт трябва да бъде подобрена“, обясни министър-председателят.

Според Желязков е важно представители на всички, които справедливо протестират в защита на правата на потребителите, да бъдат включени в заседанията на кризисния щаб. Това ще гарантира гражданския контрол върху всички дейности и разходването на публични средства.

„Подземната инфраструктура не се вижда, а тя е най-важната. Ясно е, че кметовете искат да правят неща, които в рамките на своя мандат могат да бъдат видени, но ние ще насочваме усилията на правителството по управление на ресурса в бюджета преимуществено към ВиК проектите и това е ангажиментът, който сме поели и пред гражданите на Плевен“, заяви още Желязков.

Малко след това последва отговор на областния управител Николай Абрашев: "Ако премиерът поиска оставката ми, ще я получи", каза Абрашев.

"Човек, който си върши работата и плевенчани виждат. Не мога пак да коментирам това, което е казал моят началник, това е неговата преценка, не бих си позволил да превишавам правомощията", допълни той.

По отношение на въпроса за безопасността на атракционните услуги той посочи, че е дал указания на експертната група, която работи по темата, да не действа реактивно, а да предложи устойчиви във времето решения. Според него регулацията не следва да създава предпоставки за сериозна намеса в свободната търговска дейност, а да се акцентира върху превенцията и да се дадат повече гаранции на потребителите, че съоръженията за тези високорискови дейности са преминали през необходимата сертификация. Следва да има и ясни филтри за това кога могат да се упражняват от малолетни и непълнолетни съответните дейности.

Премиерът изтъкна, че се обсъжда и затягането на режима за ползването не с търговска, а с индивидуална цел, на джетовете, в това число чрез въвеждане на правоспособност за управление и забрана за управление под 18 години. Въпросът беше повдигнат след смъртта на 8-годишно дете в Несебър след падане от парашут.



