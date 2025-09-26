Радев призова Борисов да върне ''чувалите с пари'' за магистрала ''Хемус''

Министрите не смеят да се появят на мероприятия с мен, заяви президентът

OFFNews 26 септември 2025 в 11:43 2041 4
Румен Радев

Снимка БГНЕС
Румен Радев

Президентът Румен Радев категорично отхвърли обвиненията, че не желае да работи с правителството.

"Каня министри, но те получават забрана от г-н Борисов да не стъпват на тези мероприятия. Те имат забрана, където се появя аз, да не стъпват. Дори да са обявили, че ще присъстват, появя ли се някъде, те се разбягват като пилци неговите министри, именно по указания на господин Борисов", обяви Радев в НДК, където приветства завършили лекари по дентална медицина от випуск 2025 на Медицинския университет в София.

И запита: "Аз какво съм виновен, че г-н Борисов не е премиер? Какво съм виновен, че той допусна през годините да стане ужасно зависим от г-н Пеевски не само политически". Поводът за коментара на Румен Радев е казаното от лидера на ГЕРБ, че президентът ползва всяко мероприятие, за да говори срещу правителството.

"От първия ден на това правителство протегнах ръка и писмено, и устно съм се обаждал на премиера, на министри, организирах кръгла маса с бизнеса, с образователните институции – как да градим една просперираща България с нови технологии, да привличаме заедно инвестиции, заедно да създаваме визия. Така че да убеждаваме да се инвестира в България, как да имаме по-висок икономически ръст, докарал съм инвеститори", похвали се държавният глава в стила на Борисов.

Радев допълни, че министри не са присъствали и на подписването на Декларацията за издигане на двустранните отношения между България и Япония на ниво стратегическо партньорство. Румен Радев и японският министър-председател Шигеру Ишиба подписаха документа в Токио в края на май.

"Искам да призова г-н Борисов да направи така, че чувалите с пари от "Хемус" да се върнат. Той знае много добре, той ръководеше изграждането на магистралите, беше нашият голям строител. Той лично контролираше всеки ден, той определяше парите, тези чували той трябва да ги знае къде са. Нека направи така, че да се върнат, ще му бъдем много благодарни", контраатакува Румен Радев.

    26.09 2025 в 13:11

    А пък ако и президентът започне да връща парите ни дадени за боташ, ще стане чудничко!
    А двамцата да натиснат шиши и той да почне да връща обраното от народа от банки и т.н. .....

    Октим

    26.09 2025 в 12:48

    Ако мутрясалият тулуп тръгне да връща чували, ще се образува една планина от сорта на Витоша ...

    TheRealDruckertreiber

    26.09 2025 в 12:44

    Румбата не получи ли комюникето от Сарафоф че чувалите са на един клошар дето умре от заушка по Ковида

    jorj

    26.09 2025 в 12:13

    Играе се руска политическа версия на "добрия, лошия и злия"!!!!! Борисов е пръв европеец и затова направи турски поток за13 месеца, а работата се охраняваше от въоръжени ватанци/натовска територия?!!! /!!!!!!! Нито бб , нито дп защитаваха и устояваха демокрацията, падаха правителства в точния момент и фатмака управляваше, безконтролно с замах, създаде се фасадна демокрация! През период от няколко години България беше източване яко /КТБ/и парите отиваха при путьо! Но, грабежа си върви постоянно и България е заприличала на кенеф, няма и пътища дори до него!!!!!! Фатмака не се крие, че е путински ибрикчия, но тихомълком направи службите подчинени на путьо, и на края и той да се докаже пред него, че е верен до смърт ибрик ни натресе във физиономията ни един подкован бот/у/ш!!!!! Това е най-общо, най-просто казано!!!! Но, има и по-лошо, физиономията ни на българи е обезобразена, а ние стискаме зъби и мълчим.

     
