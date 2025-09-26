Радев призова Борисов да върне ''чувалите с пари'' за магистрала ''Хемус''

Президентът Румен Радев категорично отхвърли обвиненията, че не желае да работи с правителството.
"Каня министри, но те получават забрана от г-н Борисов да не стъпват на тези мероприятия. Те имат забрана, където се появя аз, да не стъпват. Дори да са обявили, че ще присъстват, появя ли се някъде, те се разбягват като пилци неговите министри, именно по указания на господин Борисов", обяви Радев в НДК, където приветства завършили лекари по дентална медицина от випуск 2025 на Медицинския университет в София.
И запита: "Аз какво съм виновен, че г-н Борисов не е премиер? Какво съм виновен, че той допусна през годините да стане ужасно зависим от г-н Пеевски не само политически". Поводът за коментара на Румен Радев е казаното от лидера на ГЕРБ, че президентът ползва всяко мероприятие, за да говори срещу правителството.
"От първия ден на това правителство протегнах ръка и писмено, и устно съм се обаждал на премиера, на министри, организирах кръгла маса с бизнеса, с образователните институции – как да градим една просперираща България с нови технологии, да привличаме заедно инвестиции, заедно да създаваме визия. Така че да убеждаваме да се инвестира в България, как да имаме по-висок икономически ръст, докарал съм инвеститори", похвали се държавният глава в стила на Борисов.
Радев допълни, че министри не са присъствали и на подписването на Декларацията за издигане на двустранните отношения между България и Япония на ниво стратегическо партньорство. Румен Радев и японският министър-председател Шигеру Ишиба подписаха документа в Токио в края на май.
"Искам да призова г-н Борисов да направи така, че чувалите с пари от "Хемус" да се върнат. Той знае много добре, той ръководеше изграждането на магистралите, беше нашият голям строител. Той лично контролираше всеки ден, той определяше парите, тези чували той трябва да ги знае къде са. Нека направи така, че да се върнат, ще му бъдем много благодарни", контраатакува Румен Радев.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
6764
4
26.09 2025 в 13:11
А двамцата да натиснат шиши и той да почне да връща обраното от народа от банки и т.н. .....
142
3
26.09 2025 в 12:48
3732
2
26.09 2025 в 12:44
2193
1
26.09 2025 в 12:13
Русия прати в затвора за три години българка заради коментари в интернет
Радев призова Борисов да върне ''чувалите с пари'' за магистрала ''Хемус''
Тръмп обяви, че вдига двойно митата за лекарства и срина акциите на водещи фарма компании
Тръмп обяви, че вдига двойно митата за лекарства и срина акциите на водещи фарма компании
Жена се обърна по таван на Подбалканския път заради разпръснат асфалт, по чудо оцеля