Радев призова Борисов да върне ''чувалите с пари'' за магистрала ''Хемус''

Президентът Румен Радев категорично отхвърли обвиненията, че не желае да работи с правителството.

"Каня министри, но те получават забрана от г-н Борисов да не стъпват на тези мероприятия. Те имат забрана, където се появя аз, да не стъпват. Дори да са обявили, че ще присъстват, появя ли се някъде, те се разбягват като пилци неговите министри, именно по указания на господин Борисов", обяви Радев в НДК, където приветства завършили лекари по дентална медицина от випуск 2025 на Медицинския университет в София.

И запита: "Аз какво съм виновен, че г-н Борисов не е премиер? Какво съм виновен, че той допусна през годините да стане ужасно зависим от г-н Пеевски не само политически". Поводът за коментара на Румен Радев е казаното от лидера на ГЕРБ, че президентът ползва всяко мероприятие, за да говори срещу правителството.

"От първия ден на това правителство протегнах ръка и писмено, и устно съм се обаждал на премиера, на министри, организирах кръгла маса с бизнеса, с образователните институции – как да градим една просперираща България с нови технологии, да привличаме заедно инвестиции, заедно да създаваме визия. Така че да убеждаваме да се инвестира в България, как да имаме по-висок икономически ръст, докарал съм инвеститори", похвали се държавният глава в стила на Борисов.

Радев допълни, че министри не са присъствали и на подписването на Декларацията за издигане на двустранните отношения между България и Япония на ниво стратегическо партньорство. Румен Радев и японският министър-председател Шигеру Ишиба подписаха документа в Токио в края на май.