Промени в закона: До 5 години затвор за притежаване и разпространение на райски газ

Притежаването и разпространението на райски газ да се наказва с до пет години затвор и финансова санкция.

Тези предложения за промени в Наказателния кодекс бяха одобрени единодушно от временната парламентарна комисия за установяване на съществуващите проблеми с разпространението на райски газ, наркотични вещества, прекурсори или техни аналози в България.

Изключения са предвидени за райския газ за нуждите на хранителната промишленост, за земеделски и медицински цели.

Предложенията за законови промени ще бъдат внесени в деловодството на Народното събрание в сряда.