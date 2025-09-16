Промени в закона: До 5 години затвор за притежаване и разпространение на райски газ

Притежаването и разпространението на райски газ да се наказва с до пет години затвор и финансова санкция.
Тези предложения за промени в Наказателния кодекс бяха одобрени единодушно от временната парламентарна комисия за установяване на съществуващите проблеми с разпространението на райски газ, наркотични вещества, прекурсори или техни аналози в България.
Изключения са предвидени за райския газ за нуждите на хранителната промишленост, за земеделски и медицински цели.
Предложенията за законови промени ще бъдат внесени в деловодството на Народното събрание в сряда.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
24568
1
16.09 2025 в 21:45
Пирогов: Детето, пострадало от АТВ, е изведено от реанимация
Почина актьорът-легенда Робърт Редфорд
Италианката Франческа: Където е най-тъмно, там най-много се нуждаят от светлина (подкаст)
Почина актьорът-легенда Робърт Редфорд
Деветокласник стреля с пистолет в училище в Хасково