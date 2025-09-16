Промени в закона: До 5 години затвор за притежаване и разпространение на райски газ

OFFNews 16 септември 2025 в 21:29 489 1
Райски газ

Снимка МВР - пресцентър - архив
Райски газ

Притежаването и разпространението на райски газ да се наказва с до пет години затвор и финансова санкция.

Тези предложения за промени в Наказателния кодекс бяха одобрени единодушно от временната парламентарна комисия за установяване на съществуващите проблеми с разпространението на райски газ, наркотични вещества, прекурсори или техни аналози в България.

Изключения са предвидени за райския газ за нуждите на хранителната промишленост, за земеделски и медицински цели.

Предложенията за законови промени ще бъдат внесени в деловодството на Народното събрание в сряда.

    24568

    1

    dolivo

    16.09 2025 в 21:45

    -0
    +0
    сега ще се напълни с млади земеделки с балони по слънчака
     