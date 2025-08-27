Премиерът: Готов е графикът за решаване на водната криза в Плевен

Премиерът Росен Желязков обяви на днешното заседание на кабинета, че е готов графикът със срокове за решаване на водната криза в Плевен. Желязков нареди на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да качи графика незабавно на сайта си.

„Поисках от министъра на регионалното развитие и благоустройството да ми предостави линеен график с всички дейности с ясни срокове за решаване на проблема с водата в Плевен. Графикът е готов и разпореждам на МРРБ да го качат на сайта си незабавно”, каза министър-председателят Росен Желязков. Той нареди да се включат гражданите в наблюдението по изпълнението на графика и контролирането на дейностите по него.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов докладва, че в спешен порядък са предприети действия, най-важните от които са осигуряване на необходимите средства за рехабилитацията на вътрешната водопроводна мрежа в Плевен. Министърът е разпоредил служители на ВиК оператори от цялата страна да се командироват в Плевен, за да идентифицират местата с най-големи загуби, както и да бъдат разположени водоноски в кварталите, за да има непрекъснато вода. Извършват се сондажи на места, за да се осигурят допълнителни количества вода, тъй като са нужни 300 л вода в секунда. Иван Иванов заяви още, че щабът, сформиран в региона заради кризата, работи непрекъснато заедно с командировани служители от министерството и ВиК холдинга. „Изготвен е план със съответните краткосрочни, средносрочни и дългосрочни действия, включително и за дългосрочна визия и построяването на язовир „Черни Осъм“, защото това е единствения вариант за трайно водоподаване както в Плевен, така и в Ловеч“, подчерта още министър Иванов.