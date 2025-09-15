Петият вот на недоверие ще се гласува идния четвъртък

Дебатите по петия вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков ще се проведат в сряда. Това обяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова пред БНТ.

Самото гласуване се очаква да е в четвъртък.

Вотът на недоверие към кабинета заради провал в сектор "Вътрешна сигурност и правосъдие", водещ до задълбочаване на проблема със завладяваната държава, до липса на справедливост и до обедняване, бе внесен от 59 депутати на "Продължаваме промяната-Демократична България", Алианса за права и свободи и МЕЧ миналия петък.

Според Киселова част от мотивите се повтарят с предишни искания на недоверие. По думите й това няма да попречи на процедурата, но показва слабо познаване на конституцията от страна на опозицията.

Тази сутрин председателят на парламента откри международна научна конференция за ядрено гориво, организирана от Института по ядрена изследвания и ядрена енергетика към БАН.