Петият вот на недоверие ще се гласува идния четвъртък

Дебатите по петия вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков ще се проведат в сряда. Това обяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова пред БНТ.
Самото гласуване се очаква да е в четвъртък.
Вотът на недоверие към кабинета заради провал в сектор "Вътрешна сигурност и правосъдие", водещ до задълбочаване на проблема със завладяваната държава, до липса на справедливост и до обедняване, бе внесен от 59 депутати на "Продължаваме промяната-Демократична България", Алианса за права и свободи и МЕЧ миналия петък.
Според Киселова част от мотивите се повтарят с предишни искания на недоверие. По думите й това няма да попречи на процедурата, но показва слабо познаване на конституцията от страна на опозицията.
Тази сутрин председателят на парламента откри международна научна конференция за ядрено гориво, организирана от Института по ядрена изследвания и ядрена енергетика към БАН.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Украйна тази нощ предприе масирана въздушна атака срещу Русия
Асен Василев: Съдът не спазва закона, той и прокуратурата действат по поръчка
Борислав Сандов: За 3 г. кражбите на вода са за над 100 млн. лв. поради липсата на контрол
Протест срещу безводието в Плевен блокира движението