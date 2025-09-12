59 депутати от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ внесоха вота на недоверие

59 депутати от парламентарните групи на "Продължаваме промяната - Демократична България", Алианс за права и свободи и МЕЧ внесоха в Народното събрание искане за гласуване на недоверие на правителството.

В мотивите за него е записано - провал на кабинета в сектор "Вътрешна сигурност и правосъдие", водещ до задълбочаване на проблема със завладяваната държава, до липса на справедливост и до обедняване. Приносът за частта „Вътрешна сигурност“ е на МЕЧ, а останалата част от мотивите, които са над 80 страници, са подготвени от ПП–ДБ.

Дебатът по вота трябва да се проведе още следващата седмица.

„Внесохме нашия вот на недоверие за това правителство, което не се справя във вътрешната сигурност и правосъдието и задълбочава проблема със завладяната държава“, заяви Божидар Божанов от ПП-ДБ. Той уточни, че не става дума просто за несправяне, а за „системен отказ да се бори със завладяването от задкулисни интереси, които нямат легитимация, но упражняват власт. На първо място Пеевски, който завладява все повече власт“.

Подкрепа за вота беше заявена и от останалите опозиционни сили Възраждане и Величие.

Така петият вот на недоверие към правителството ще бъде първият, подкрепен от цялата опозиция в Народното събрание.