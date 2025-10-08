Пеевски: Статията на ''Уолстрийт джърнъл'' е поръчкова, Радев го искам на терен

Според лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски твърденията на "Уолстрийт джърнъл", че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е говорил с Тръмп-младши за облекчаване на санкциите по глобалния закон "Магнитски" за негови близки съюзници е поръчкова статия.

"Питайте тези, които са поръчали статията - от ПП-ДБ и кореспондентите на разни медии. Убеден съм, че е поръчкова”, каза той в кулоарите на парламента.

Пеевски не се съгласи с мнението на лидера на СДС Румен Христов, който предложи президентът да няма право да участва в политика до две години след мандата си. Лидерът на "ДПС-Ново начало" отново призова президента да си направи партия.

"Нека си прави партията с Копринката и Узунов, с всички търгаши и с парите, които заграби. Искам го на терена, ще бъда против да не си направи партия", каза Пеевски.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също се обяви против предложението на коалиционния му партньор Румен Христов.

По темата с държавната верига "Магазин за хората" Пеевски увери, че всичко, което зависи от парламента, е направено и сега очаква необходимите действия от земеделския министър Георги Тахов.