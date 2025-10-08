Румен Христов предлага забрана президентът да участва в политиката 2 години след края на мандата

OFFNews 08 октомври 2025 в 09:48 1404 2
Румен Христов

Снимка БГНЕС/архив
Лидерът на СДС Румен Христов

Забрана президентът да се занимава с политика година и половина или две след края на мандата ще предложи лидерът на СДС Румен Христов, заяви той по БНТ. 

Той определи това "като период на охлаждане" и отхвърли хипотезата, че предложението цели да ограничи Румен Радев.  

Президентът е фокусиран е върху това какво ще се случи, след като му изтече мандата. Разбира се, че той може да бъде и трябва да бъде коректив. Това му го дава като право и Конституцията в неговите правомощия. Но той е иззел изцяло ролята на човека-опозиция. До голяма степен се занимава с това да критикува мнозинството и политическата дейност в страната и пропуска да върши част от своите задължения според мен, каза Христов. 

В демократичните държави комисари и министри имат подобни ограничения. Това не е някаква репресия, а възможност президентът да се фокусира върху своите правомощия, обясни още лидерът на СДС. 

OFFNews припомня, че след завръщането на Симеон Сакскобургготски в България през 2001 г. при управлението на СДС той не можа да се кандидатира за президент, а сформираната от него партия Национално движение Симеон Втори (НДСВ) не получи съдебна регистрация и спечели парламентарните избори с мандатоносители партиите на Тошо Пейков и на Весела Драганова. Резултатът бе над 42% подкрепа и 120 депутатски места. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    4047

    2

    IvoIvo

    08.10 2025 в 10:40

    -0
    +0
    Малко е

    15925

    1

    bls

    08.10 2025 в 10:29

    -0
    +0
    "Той определи това "като период на охлаждане" и отхвърли хипотезата, че предложението цели да ограничи Румен Радев. " - а не бе - ич. Тва пада в КС от раз, защото ограничава политическите права на конкретния човек.
     
    X

    Томахоук за удари по Москва. Фронтова линия с Камен Невенкин