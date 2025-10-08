Румен Христов предлага забрана президентът да участва в политиката 2 години след края на мандата

Забрана президентът да се занимава с политика година и половина или две след края на мандата ще предложи лидерът на СДС Румен Христов, заяви той по БНТ.

Той определи това "като период на охлаждане" и отхвърли хипотезата, че предложението цели да ограничи Румен Радев.

Президентът е фокусиран е върху това какво ще се случи, след като му изтече мандата. Разбира се, че той може да бъде и трябва да бъде коректив. Това му го дава като право и Конституцията в неговите правомощия. Но той е иззел изцяло ролята на човека-опозиция. До голяма степен се занимава с това да критикува мнозинството и политическата дейност в страната и пропуска да върши част от своите задължения според мен, каза Христов.

В демократичните държави комисари и министри имат подобни ограничения. Това не е някаква репресия, а възможност президентът да се фокусира върху своите правомощия, обясни още лидерът на СДС.

OFFNews припомня, че след завръщането на Симеон Сакскобургготски в България през 2001 г. при управлението на СДС той не можа да се кандидатира за президент, а сформираната от него партия Национално движение Симеон Втори (НДСВ) не получи съдебна регистрация и спечели парламентарните избори с мандатоносители партиите на Тошо Пейков и на Весела Драганова. Резултатът бе над 42% подкрепа и 120 депутатски места.