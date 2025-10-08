Румен Христов предлага забрана президентът да участва в политиката 2 години след края на мандата

Забрана президентът да се занимава с политика година и половина или две след края на мандата ще предложи лидерът на СДС Румен Христов, заяви той по БНТ.
Той определи това "като период на охлаждане" и отхвърли хипотезата, че предложението цели да ограничи Румен Радев.
Президентът е фокусиран е върху това какво ще се случи, след като му изтече мандата. Разбира се, че той може да бъде и трябва да бъде коректив. Това му го дава като право и Конституцията в неговите правомощия. Но той е иззел изцяло ролята на човека-опозиция. До голяма степен се занимава с това да критикува мнозинството и политическата дейност в страната и пропуска да върши част от своите задължения според мен, каза Христов.
В демократичните държави комисари и министри имат подобни ограничения. Това не е някаква репресия, а възможност президентът да се фокусира върху своите правомощия, обясни още лидерът на СДС.
OFFNews припомня, че след завръщането на Симеон Сакскобургготски в България през 2001 г. при управлението на СДС той не можа да се кандидатира за президент, а сформираната от него партия Национално движение Симеон Втори (НДСВ) не получи съдебна регистрация и спечели парламентарните избори с мандатоносители партиите на Тошо Пейков и на Весела Драганова. Резултатът бе над 42% подкрепа и 120 депутатски места.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
4047
2
08.10 2025 в 10:40
15925
1
08.10 2025 в 10:29
Скандал: Басейнова дирекция сигнализирала за застрояването на реката в Елените още преди 15 години
Скандал: Басейнова дирекция сигнализирала за застрояването на реката в Елените още преди 15 години
СЗО: Над 15 милиона тийнейджъри използват е-цигари
Скандал: Басейнова дирекция сигнализирала за застрояването на реката в Елените още преди 15 години
Говорил ли е Борисов с Тръмп-младши за Пеевски?
Токсичен газов облак надвисна над германски град след инцидент, носи се към друг