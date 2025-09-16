Пеевски атакува ПП-ДБ и заяви: Правителството може да разчита на нас

ДПС-Ново начало ще подкрепи правителството, заяви отново лидерът на партията Делян Пеевски. Правителството може да разчита на нас, докато работи за хората и държавата, се казва в съобщение до медиите от името на Пеевски в навечерието на утрешните дебати по вота на недоверие, внесен от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС срещу правителството на Росен Желязков.

Разрушителното поведение на опозицията в българския парламент, на все още президента и неговата клика, както и охранените соросоидни фигуранти, неолиберални активисти и обикновени тарикати ескалира в последните дни до нива, които налагат един много ясен и категоричен отговор от подкрепящото редовно избраното българско правителство мнозинство в парламента. С цялата отговорност за това, че стабилността и сигурността на държавата в изпълненото с напрежение съвремие, силата и мощта на държавниците се мери не с организираните протести и пропагандни кампании, а с умението им да защитават и отстояват институциите, които гарантират нормалността и спокойствието на хората, заявява още Пеевски.

Той намесва "бруталното политическо убийство на младия американски консервативен лидер Чарли Кърк, което е страшната аларма за опасностите, които носят политическото насилие и политическият екстремизъм", което, по думите му "беше посрещнато с извратено задоволство от соросоидните неолиберали, без свян и страх от Бога".

В техните статуси, изявления, медийни презентации и митингаджийски слова никога няма да бъдат чути теми, свързани с разрешаването на реалните проблеми на хората! Нещо повече - те не се интересуват и не забелязват обикновените хора. Не знаят нищо за техните съдби, проблеми, теми и желания. Не знаят нито къде, нито как живеят. Затова доверието към тях се топи като ланския сняг. Защото те са гротескните трубадури на фалшивия протест, системно рушащи доверието в институциите и всяващи раздор и омраза в обществото, атакува ПП-ДБ Делян Пеевски.