Парламентът обсъжда нов закон за ВиК на фона на водна криза в страната

Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление започва обсъждането на законопроект за водоснабдяването и канализацията. 

Това се случва на фона на водната криза у нас. Общо 89 общини в България са с нарушено водоподаване, а засегнатите са над 260 000 души. 

В проекта на новия закон са разписани както правилата и правомощията, свързани с управлението на отрасъл ВиК, така и изискванията към дейностите по стопанисването, поддържането и експлоатацията на системите и услугите.

Законопроектът предвижда обединяването на обособените територии, част от ВиК дружеството. Той е внесен от Министерски съвет. 

