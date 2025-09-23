Парламентът обсъжда нов закон за ВиК на фона на водна криза в страната

Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление започва обсъждането на законопроект за водоснабдяването и канализацията.

Това се случва на фона на водната криза у нас. Общо 89 общини в България са с нарушено водоподаване, а засегнатите са над 260 000 души.

В проекта на новия закон са разписани както правилата и правомощията, свързани с управлението на отрасъл ВиК, така и изискванията към дейностите по стопанисването, поддържането и експлоатацията на системите и услугите.

Законопроектът предвижда обединяването на обособените територии, част от ВиК дружеството. Той е внесен от Министерски съвет.