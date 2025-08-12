Омбудсманът предложи механизъм за заличаване на данни в Централния кредитен регистър

Омбудсманът Велислава Делчева предложи в писмо до подуправителя на БНБ Петър Чобанов да бъде обсъдена промяна в Наредба № 22 за Централния кредитен регистър (ЦКР), с която да се предостави механизъм на заинтересовано физическо лице - да има право да подава искане за заличаване на информация в ЦКР за кредитната му задлъжнялост, когато договорът му за кредит е обявен от съда за нищожен.

На среща между омбудсмана и подуправителя на БНБ стана ясно, че в момента от Народната банка се подготвят промени в наредбата, уреждаща казуса.

Поводът за предложението на омбудсмана Велислава Делчева са множество идентични жалби през годините. В тях гражданите изразяват недоволство от факта, че въпреки съдебните решения, с които се обявява нищожност на договорите по кредит, имената им продължават „да висят“ в регистъра на БНБ като длъжници с лошо кредитно досие. А това на свой ред се явява пречка за отпускането на кредити занапред от банки или финансови институции.

Последната жалба е от последните дни. В нея жалбоподател търси съдействие от омбудсмана, тъй като фирма за бързи кредити многократно отказва да подаде коригираща информация към Централния кредитен регистър. Това се случва при влязло в сила съдебно решение, с което договорът му за потребителски кредит е обявен от съда за нищожен, съобщават от пресцентъра на омбудсмана.

От БНБ информират, че задължения по обявен от съда нищожен договор за кредит не съществуват от самото начало. Едно продължаващо отразяване на такова вземане в ЦКР би било неправомерно и подвеждащо. Отговорността за актуализиране на информацията в регистъра е изцяло на съответната финансова институция.

Именно това е причината омбудсманът Велислава Делчева да предложи разширяване на обхвата на лицата, които да имат право да представят съдебното решение, а не само юридическото лице, предоставило кредита.