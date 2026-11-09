МФ осъмна като ''Министерство на лъжата'': Залепиха на входната врата метаданните от спорните писма до ЕК

OFFNews 09 ноември 2026 в 10:01 4926 0
МФ осъмна като ''Министерство на лъжата'': Разлепиха метаданните за спорните писма до ЕК

Снимка Ивайло Мирчев/ Фейсбук
МФ осъмна като ''Министерство на лъжата'': Разлепиха метаданните за спорните писма до ЕК

Министерството на финансите осъмна по необичаен начин - плакати с надпис "Министерство на лъжата" (Ministerstvo na Luzhata) бяха залепени на входа на сградата. Акцията е дело на "МлаДа България" и идва на фона на спорното писмо на ведомството до Европейската комисия, свързано с втория пенсионен стълб.

На входната врата са залепени и разпечатки с метаданните на спорните документи, както и изображение на финансовия министър Гълъб Донев.

Снимките са публикувани от съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев във Фейсбук. 

"Така осъмна Министерството на лъжата (финансите). А Гълъб Донев все още не е подписал третото писмо - оставката си", пише той в публикацията си. 

Повод за напрежението е разкритието на "Да, България", че МФ е изготвило две различни версии на писмо с един и същ изходящ номер от 2 ноември 2026 г., изпратено до Европейската комисия. В първоначалния (неофициален) вариант се предлагаше временно пренасочване на част от осигурителната вноска за втора пенсия към НОИ с цел запълване на дефицита в държавния бюджет.

Ивайло Мирчев: Ето го писмото на Донев. Време е да си подаде оставката (снимки)

От Министерството на финансите обаче категорично отричат да се подготвят промени в осигурителния модел. От ведомството заявяват, че в официално изпратения документ подобно предложение не фигурира.

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