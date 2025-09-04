И ПП поискаха оставката на Зафиров заради визитата му в Китай

"Продължаваме промяната" поискаха оставката на вицепремиера Атанас Зафиров заради визитата му в Китай. Вчера (03.09) коалиционните им партньори от "Демократична България" също поискаха оставката на Зафиров.

Председателят на ПП Асен Василев призова премиера Росен Желязков да изясни ситуацията и да вземе мерки. По думите му, ако е вярно, че Атанас Зафиров е бил в Китай без знанието на министър-председателя, то той трябва да напусне поста вицепремиер и от ПП искат оставката му.

Бившият финансов министър смята, че няма да се вземат никакви мерки относно посещението на Зафиров в Пекин, а това ставало ясно от изявленията на Росен Желязков и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който оправда Зафиров с това, че е лидер на политическа партия и е в Пекин в това си качество.

Лидерът на ГЕРБ посочи също, че не вижда нищо скандално в посещението и че ГЕРБ също са получили покана, но не са изпратени представители поради несъгласие с някои от присъстващите държавни лидери, но допълни, че социалистите имат различна позиция и са действали със собствени средства и в отпуск.

На парада в Пекин присъстваха руския президент Владимир Путин и лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун, а лидерът на БСП Атанас Зафиров се похвали, че е на военния парад в Китай и даже е провел разговор с президента Си Дзинпин.

Премиерът пък посочи, че е разбрал за посещението от медиите.

"От медиите разбрах, че вицепремиерът Атанас Зафиров и министърът на регионалното развитие Иван Иванов са в Китай. Те са в отпуск, но видях, че са на официално партийно посещение", каза Желязков.

Асен Василев заяви, че "Продължаваме промяната" не са получили покана за визита в Пекин и призова Бойко Борисов да обясни като какъв е получил поканата, която е отказал.