И ПП поискаха оставката на Зафиров заради визитата му в Китай

OFFNews 04 септември 2025 в 11:54 460 1
Асен Василев

Снимка БГНЕС/СТЕФАН ВАСИЛЕВ
Асен Василев, ПП

"Продължаваме промяната" поискаха оставката на вицепремиера Атанас Зафиров заради визитата му в Китай. Вчера (03.09) коалиционните им партньори от "Демократична България" също поискаха оставката на Зафиров. 

Председателят на ПП Асен Василев призова премиера Росен Желязков да изясни ситуацията и да вземе мерки. По думите му, ако е вярно, че Атанас Зафиров е бил в Китай без знанието на министър-председателя, то той трябва да напусне поста вицепремиер и от ПП искат оставката му. 

Бившият финансов министър смята, че няма да се вземат никакви мерки относно посещението на Зафиров в Пекин, а това ставало ясно от изявленията на Росен Желязков и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който оправда Зафиров с това, че е лидер на политическа партия и е в Пекин в това си качество.

Лидерът на ГЕРБ посочи също, че не вижда нищо скандално в посещението и че ГЕРБ също са получили покана, но не са изпратени представители поради несъгласие с някои от присъстващите държавни лидери, но допълни, че социалистите имат различна позиция и са действали със собствени средства и в отпуск. 

На парада в Пекин присъстваха руския президент Владимир Путин и лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун, а лидерът на БСП Атанас Зафиров се похвали, че е на военния парад в Китай и даже е провел разговор с президента Си Дзинпин. 

Премиерът пък посочи, че е разбрал за посещението от медиите.

"От медиите разбрах, че вицепремиерът Атанас Зафиров и министърът на регионалното развитие Иван Иванов са в Китай. Те са в отпуск, но видях, че са на официално партийно посещение", каза Желязков.

Асен Василев заяви, че "Продължаваме промяната" не са получили покана за визита в Пекин и призова Бойко Борисов да обясни като какъв е получил поканата, която е отказал.

"Не е окей да стоиш между два стола. България е в ЕС, в НАТО и има ясни съюзници, има ясна доктрина и не може да прави действия, които не са съгласувани с българския национален интерес, с външно министерство и със съюзниците, с които сме в общ съюз", каза Василев в кулоарите на парламента.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    2900

    1

    Маги Стралска

    04.09 2025 в 12:08

    -0
    +2
    и аз я искам.....
     
    X

    Ще пламне ли Кавказ? | Фронтова линия с Камен Невенкин | 03 септември 2025