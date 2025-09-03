ДБ поиска оставката на Атанас Зафиров заради визитата му в Китай

"Демократична България" поиска оставката на вицепремиера Атанас Зафиров заради посещението му в Китай. 

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев посочи, че визитата на Зафиров в Пекин е огромен скандал и показва или тотално неразбиране за ролята на вицепремиера, или откровена подигравка с геополитическата ориентация на България.

Лидерът на БСП Атанас Зафиров се похвали, че е на военния парад в Китай и даже е провел разговор с президента Си Дзинпин.

Председателят на Националния съвет на Българската социалистическа партия Атанас Зафиров и водената от него делегация присъстваха на военния парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война, съобщиха от пресцентъра на БСП.

"Като председател на БСП Зафиров може да прави каквото партията му е преценила, но като вицепремиер на България и част от управляващата коалиция, следва да се съобразява с официалната политика на държавата ни. Да не говорим, че вицепремиерът не спира да е публична фигура по време на отпуск, както и да го представя БСП в прессъобщенията си", каза Мирчев по време на брифинг в Народното събрание.

Той посочи още, че освен оставката на Зафиров, българските граждани следва да получат и няколко обяснения.

"Например обяснение от ГЕРБ за това какво се случва с евроатлантическата ориентация на страната, гарантирана на думи от Борисов многократно? Как и защо вицепремиер, който е част от управляващата коалиция, си позволява да се появи на събитие, организирано от Китай - основния спонсор на войната на Путин в Украйна? Имат ли изобщо стойност заявките пред Европа, ако след това български вицепремиер се здрависва със Си Дзинпин в Пекин, и то на военен парад?"

По-рано председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев също коментира визитата на Зафиров.

"Като е такъв велик евроатлантик (Бойко Борисов - б.р.) и като казва, че сме се качили на руското влакче (ПП-ДБ - б.р.), какво дири вицепремиерът на неговото евроатлантическо правителство в Китай без знанието на премиера? Човек в отпуск не отива на червения килим с президенти и премиери. България трябва да развива отношенията си с Китай. Ние имаме ясна стратегия, но това трябва да е държавна политика, ясно обявена, а не един вицепремиер да ходи на уж частно посещение, без премиерът да знае какво се говори", заяви Василев.

