ДБ поиска оставката на Атанас Зафиров заради визитата му в Китай

"Демократична България" поиска оставката на вицепремиера Атанас Зафиров заради посещението му в Китай.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев посочи, че визитата на Зафиров в Пекин е огромен скандал и показва или тотално неразбиране за ролята на вицепремиера, или откровена подигравка с геополитическата ориентация на България.

Лидерът на БСП Атанас Зафиров се похвали, че е на военния парад в Китай и даже е провел разговор с президента Си Дзинпин.

Председателят на Националния съвет на Българската социалистическа партия Атанас Зафиров и водената от него делегация присъстваха на военния парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война, съобщиха от пресцентъра на БСП.

"Като председател на БСП Зафиров може да прави каквото партията му е преценила, но като вицепремиер на България и част от управляващата коалиция, следва да се съобразява с официалната политика на държавата ни. Да не говорим, че вицепремиерът не спира да е публична фигура по време на отпуск, както и да го представя БСП в прессъобщенията си", каза Мирчев по време на брифинг в Народното събрание.

Той посочи още, че освен оставката на Зафиров, българските граждани следва да получат и няколко обяснения.

"Например обяснение от ГЕРБ за това какво се случва с евроатлантическата ориентация на страната, гарантирана на думи от Борисов многократно? Как и защо вицепремиер, който е част от управляващата коалиция, си позволява да се появи на събитие, организирано от Китай - основния спонсор на войната на Путин в Украйна? Имат ли изобщо стойност заявките пред Европа, ако след това български вицепремиер се здрависва със Си Дзинпин в Пекин, и то на военен парад?"

По-рано председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев също коментира визитата на Зафиров.