ДБ поиска оставката на Атанас Зафиров заради визитата му в Китай

"Демократична България" поиска оставката на вицепремиера Атанас Зафиров заради посещението му в Китай.
Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев посочи, че визитата на Зафиров в Пекин е огромен скандал и показва или тотално неразбиране за ролята на вицепремиера, или откровена подигравка с геополитическата ориентация на България.
Лидерът на БСП Атанас Зафиров се похвали, че е на военния парад в Китай и даже е провел разговор с президента Си Дзинпин.
Председателят на Националния съвет на Българската социалистическа партия Атанас Зафиров и водената от него делегация присъстваха на военния парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война, съобщиха от пресцентъра на БСП.
"Като председател на БСП Зафиров може да прави каквото партията му е преценила, но като вицепремиер на България и част от управляващата коалиция, следва да се съобразява с официалната политика на държавата ни. Да не говорим, че вицепремиерът не спира да е публична фигура по време на отпуск, както и да го представя БСП в прессъобщенията си", каза Мирчев по време на брифинг в Народното събрание.
Той посочи още, че освен оставката на Зафиров, българските граждани следва да получат и няколко обяснения.
"Например обяснение от ГЕРБ за това какво се случва с евроатлантическата ориентация на страната, гарантирана на думи от Борисов многократно? Как и защо вицепремиер, който е част от управляващата коалиция, си позволява да се появи на събитие, организирано от Китай - основния спонсор на войната на Путин в Украйна? Имат ли изобщо стойност заявките пред Европа, ако след това български вицепремиер се здрависва със Си Дзинпин в Пекин, и то на военен парад?"
По-рано председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев също коментира визитата на Зафиров.
"Като е такъв велик евроатлантик (Бойко Борисов - б.р.) и като казва, че сме се качили на руското влакче (ПП-ДБ - б.р.), какво дири вицепремиерът на неговото евроатлантическо правителство в Китай без знанието на премиера? Човек в отпуск не отива на червения килим с президенти и премиери. България трябва да развива отношенията си с Китай. Ние имаме ясна стратегия, но това трябва да е държавна политика, ясно обявена, а не един вицепремиер да ходи на уж частно посещение, без премиерът да знае какво се говори", заяви Василев.
