Зафиров се похвали, че разговорял с президента Си Дзинпин в Китай

Лидерът на БСП Атанас Зафиров се похвали, че е на военния парад в Китай и даже е провел разговор с президента Си Дзинпин

Председателят на Националния съвет на Българската социалистическа партия Атанас Зафиров и водената от него делегация присъстваха на военния парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война, съобщиха от пресцентъра на БСП.

По време на честванията той проведе разговор с председателя на Китайската народна република и генерален секретар на Китайската комунистическа партия Си Дзинпин.

Честванията в Пекин преминаха под мотото „Да помним миналото, да почетем паметта на загиналите герои, да ценим мира и да изградим по-добро бъдеще“. Делегацията на БСП бе поканена на официалния прием, организиран от президента Си Дзинпин, а Атанас Зафиров имаше честта да бъде на официалната трибуна редом с държавни и правителствени ръководители от 26 страни.

Руският президент Владимир Путин и лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун бяха почетни гости на парада и стояха редом до домакина - китайския президент Си Цзинпин.

Ройтерс публикува списъка с останалите държавни и правителствени ръководители, присъствали на знаковото събитие. Сред тях бяха сръбският президент Александър Вучич, словашкият премиер Роберт Фицо, президентът на Беларус Александър Лукашенко, министър-председателят на Пакистан Шехбаз Шариф, азербайджанският президент Илхам Алиев, арменският премиер Никол Пашинян. Присъстваха още държавните или правителствените ръководители на Камбоджа, Куба, Виетнам, Индонезия, Иран, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Лаос, Малайзия, Малдивите, Монголия, Мианма, Непал, Конго и Зимбабве.

Зафиров е в Китай по покана на китайската комунистическа партия като лидер на БСП, той е в отпуск като вицепремиер в правителството, обясни вчера министър-председателят Росен Желязков.