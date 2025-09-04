Борисов оправда Зафиров за посещението му в Китай: Той е там като лидер на партия, аз не се меся

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че няма нищо скандално в посещението на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай. Борисов оправда Зафиров с това, че е лидер на политическа партия и е в Пекин в това си качество.

"Не знам Китай да е обявен за вражеска държава. Не съм чул Европейската комисия да има директива срещу посещение в Китай. Опитват се да направят скандал там, където няма никакъв скандал. Освен това лидерът на ПП Асен Василев работи много добре с Китай и с Китай трябва да се работи. Всяка партия има свои лидери и своя политика. Зафиров е там като лидер на партия и тя е била столетница и винаги е ималата такава политика. Аз не се меся никога в работата на други партии", каза Борисов в кулоарите на парламента.

Според Борисов по същата логика президентът Путин е бил в САЩ с президента Тръмп.

"След като Путин е бил в САЩ и се е наредил до Тръмп, ние трябва да питаме защо наши хора са били в Щатите, по същата логика", заяви лидерът на ГЕРБ.

Той уточни, че ГЕРБ не е изпращал свои представители на визитата поради несъгласие с някои от присъстващите държавни лидери, но допълни, че социалистите имат различна позиция и са действали със собствени средства и в отпуск. По думите му опитите да се внуши скандал са политически инструмент за шум, който не отразява реалността.

Борисов коментира думите на председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев, който нарече премиера Росен Желязков "фигурант". Василев визира пресконференцията от визитата на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, по време на която Бойко Борисов взе думата от мястото отредено за министър-председателя.

Лидерът на ГЕРБ отхвърли критиките, че влияе върху решенията на правителството, и заяви, че ГЕРБ е структурирана и дисциплинирана партия, която действа по ред и правила.

Той обясни, че е получил покана да е на брифинга, защото е водил преговорите с концерна и трябвало да информира какво са се разбрали.

"Да сте ме видели в МС? Не съм стъпвал там. Да сте ме видели на друго посещение?", попита лидерът на ГЕРБ.

Той атакува и Асен Василев за разпадналите се структури на ПП в София, напомняйки, че ГЕРБ е на 20 г.

"Когато лидерът на ГЕРБ говори, всички в ГЕРБ мълчат. При нас има ред. Нашите партньори поставиха условие да не съм премиер, аз излъчих представител. Не разбирам Асен Василев в какво се съмнява, че Росен Желязков е член на ГЕРБ, че е пратен от ГЕРБ, или че ще се върне в ГЕРБ един ден?", каза Борисов.

По повод предстоящите протести Борисов заяви, че в момента недоволството не е насочено към решаване на реални проблеми.

"Това са професионални протестиращи. Няма протести за решение на проблеми, или да кажат коя е завладяната държава. Сега даже ми се ходи и на мен на протест – приятно е да пиеш бира и да викаш", каза той.

Борисов посочи, че с Делян Пеевски не са част от изпълнителната власт и че опитите за внушаване на образ на "завладяна държава" са политически клишета.