Десетина души от Възраждане на протест в Сопот срещу Урсула фон дер Лайен

Десетина привърженици на партия "Възраждане" протестират на площада пред "Вазовските машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот по повод на предстоящото днес посещение на премиера Росен Желязков и председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в държавното предприятие.

Искаме да покажем на председателя на ЕК, че не е желана тук, защото тя разрушава икономиките и ценностите на държавите членки на Европейския съюз, каза народният представител Ангел Георгиев. По думите му, хората, които консумират властта в България, превръщат страната в опитно поле за евроатлантическите сили, които са готови чрез всякакви средства да воюват индиректно с Русия.

Не искаме да участваме с производство на оръжия във войната между Русия и Украйна, заявиха присъстващи. Те издигнаха плакати с надписи "Не на еврото", "Не на войната", "Не сме колония на Брюксел", "Днес искат бомби, утре – танкове, вдругиден – вашите синове". Протестиращите казаха, че не искат България да бъде въвличана във военния конфликт и изразиха опасения, че страната се води към милитаризъм.

Вчера лидерът на партията Костадин Костадинов обяви протеста във фейсбук и прикани всички българи, на които им е "писнало да не ги чуват по важни въпроси; потърпевши са от управленски своеволия, от беззаконието и отсъствието на държавата, която абдикира във всички сфери; всички, на които им омръзна страната ни да се управлява от политици, които просто изпълняват; всички, които не желаят да продължаваме да бъдем въвличани във военния конфликт в Украйна; от властта, която иска да продължава да изпраща военна помощ натам - да дойдат в неделя в 9 ч. пред входа на "ВМЗ" Сопот!".

В района на ВМЗ – Сопот има засилено полицейско присъствие.