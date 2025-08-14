Божанков: Отделих твърде много време на едните копейки, а Величие ги пропуснах. Ще се реванширам

Депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Явор Божанков и лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов влязоха в пререкание в социалните мрежи.
По-рано днес в едноминутно видео във Фейсбук Ивелин Михайлов обвини Явор Божанков, че прави неверни спекулации за произхода на дрона, открит на плаж Харманите в Созопол и че като казва, че е руски "отклонява вниманието от важните въпроси в България" и "така пуска България в пропастта".
Ето как му отговори Явор Божанков, отново в социалните мрежи:
"Ивелин от „Величие“ ми е посветил видео. „Божанков отново пази прасетата“. Защото съм казал, че дронът край Созопол е руски. Можело да е всякакъв. Според него съм гледал да обвиня Русия, че е виновна за нещо, и така съм отклонявал вниманието.
Същият преди време заяви, че няма деление на прозападни и проруски политици. Още тогава казах, че това е опасна теза.
Русия е основна заплаха за сигурността на България. Това не е второстепенен въпрос.
Не я обвинявам – с декларация, на която съм автор, България я обяви за режим, поддържащ тероризма. И се гордея с това.
Енергийната ни независимост, откъсването от орбитата на Кремъл във всеки сектор - това е въпрос на национална сигурност. И отговорност към идните поколения. Путин е убиец. Режимът в Кремъл поддържа тероризма. Разбирам, че това вади от релси „Възраждане“, „Величие“, а вече и Румен Радев.
Но едното не изключва другото – колкото това управление е вредно, толкова и проруските партии като „Възраждане“ и „Величие“ са опасни за България. И не са алтернатива. Няма да влизам в идеологически спор с телефонен измамник във „Фейсбук“.
Признавам, че отделих много внимание на едните копейки, а тези ги пропуснах. Ще се реванширам през септември."
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Борисов купува Газпром в България през бивш депутат и ''братовчеда Ради'', твърди Възраждане
Срещата Тръмп-Путин ще е около 22:30 ч в петък, част от руската делегация отлетя за Аляска
Путин: САЩ полагат искрени усилия за мир
Азербайджански депутат: Нападне ли ни Русия, армията ѝ ще стане на парчета