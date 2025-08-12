Дрон изплува в Созопол, отцепиха плажа (обновена, снимки)

Военен дрон изплува тази сутрин на плаж "Хармани" в Созопол, съобщиха от Министерството на отбраната, предаде БНТ.

Все още няма официална информация как е попаднал летателният апарат на един от централните плажове в курортния град.

Част от плажната ивица е отцепена, като на терен има военни и полиция.

По счупените крила и раковините по корпуса може да се предположи, че безпилотният летателен апарат е престоял във водата няколко месеца, посочват от Министерството на отбраната. На място е изпратен модул за обезвреждане на невзривени боеприпаси от Военноморска база Бургас от състава на Военноморските сили. Военнослужещите са извършили разузнаване и обезвреждане на намерения дрон, допълват от МО.

Към 11:20 специализиран екип от Военноморските сили (ВМС) унищожи дрона след извъшрено разузнаване. Военнослужещите констатират, че откритият предмет е дрон, непознат модел, и не може да се определи дали има бойна част.

От гледна точка на сигурността, по предложение на груповия отговорник, заместник-командирът на ВМС флотилен адмирал Мусински разреши унищожаването на дрона да се извърши на място, при стриктно спазване на мерките за безопасност и регламентиращите документи, съобщават от МО.