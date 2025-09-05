Борисов: Ако имах малко власт, незабавно бих освободил Коцев от ареста

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че би бил много щастлив, ако кметът на Варна Благомир Коцев бъде пуснат от ареста. Борисов бил категорично против действията на КОНПИ във Варна.

"Действията на КОНПИ, това, което се случи там, не само съм категорично против, не само го осъждам... Ако имам ето толкова малко власт, незабавно бих го освободил Коцев от ареста. Моята мощ извън съдебната система, защото два състава са го оставили там и аз мога само да помоля, да се обърна и да кажа, че бих бил много щастлив, ако той бъде освободен", каза лидерът на ГЕРБ в кулоарите на парламента.

Благомир Коцев беше задържан на 8 юли. Тогава от държавното обвинение съобщиха, че антикорупционната комисия работи по акция във Варна, а действията са под надзора на Софийската градска прокуратура (СГП). На следващия ден от СГП съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа по разследване за корупционно престъпление във Варна.

Вчера (04.09) стотици варненци излязоха за осми път на протест пред Община Варна срещу задържането на кмета Коцев и двамата общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.

Искането на протестиращите е в най-кратки срокове да бъде внесено от страна на прокуратурата в съда искането за разглеждане на мярката за освобождаване на Благомир Коцев.

Борисов коментира и тежкия побой над полицейския началник на ОД на МВР - Русе, като го нарече "битов инцидент".

"Битов инцидент. Това може да се случи и на всеки. Проблемът не е, че е бит и тежко контузен директор. Проблемът е, че граждани, които правят забележки, за да предпазят семействата си, биват нападани. Какъв сигнал е това към всички други?", каза лидерът на ГЕРБ.

Инцидентът е от четвъртък, рано сутринта, когато началникът на ОДМВР-Русе стaрши комисар Николай Кожухаров е пребит пред дома си, след като направил забележка на младежи, които дрифтирали с колите си. Той е пребит пред съпругата си и невръстното им дете. Състоянието му все още е тежко, но животът му е вън от опасност.

Борисов призова за повече родителска отговорност, визирайки децата, качили се на 200-метров кран в София.

"Къде му е детето в 9 вечерта, в 10, в 11? В случая става въпрос за 12 часа през нощта. Ролята е на родителя. Няма как държавата на всеки кран да сложи полицай да не се качват на него", заяви Борисов.

Той посочи, че младите хора черпят лош пример от съдържанието онлайн.

"Отворете TikTok – "Величие", МЕЧ, "Възраждане": "смачкахме, пребихме, унищожихме’" Това им влиза в съзнанието. Това става нормално", смята Борисов.

Той коментира и думите на президента Румен Радев за "разпад на държавността".

"След тия негови четири години в управление – какво да е? Да му отговоря в същия дух. Той десет години еднолично половината време управлява държавата – без парламент, с назначени от него премиери."

Борисов критикува президента, че "за всяко нещо" обявявал, че държавата се сринала, вместо да даде личен пример.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че трябва да има единен кандидат на демократичната общност за предстоящия догодина президентски вот:

"Единен център, дясно, обществено приемлив кандидат, подкрепен от дясноцентристките партии – човек, който да привлече 400-500 хиляди гласа периферия. С нашата мощ можем да го изберем за президент. Всичко друго е обречено на неуспех“.