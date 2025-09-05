Борисов: Ако имах малко власт, незабавно бих освободил Коцев от ареста

Лидерът на ГЕРБ коментира и тежкия побой над полицейския началник на ОД на МВР - Русе, като го нарече ''битов инцидент''

OFFNews 05 септември 2025 в 09:50 2843 9
Бойко Борисов

Снимка БГНЕС/СТЕФАН ВАСИЛЕВ
Бойко Борисов, ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че би бил много щастлив, ако кметът на Варна Благомир Коцев бъде пуснат от ареста. Борисов бил категорично против действията на КОНПИ във Варна.

"Действията на КОНПИ, това, което се случи там, не само съм категорично против, не само го осъждам... Ако имам ето толкова малко власт, незабавно бих го освободил Коцев от ареста. Моята мощ извън съдебната система, защото два състава са го оставили там и аз мога само да помоля, да се обърна и да кажа, че бих бил много щастлив, ако той бъде освободен", каза лидерът на ГЕРБ в кулоарите на парламента. 

Благомир Коцев беше задържан на 8 юли. Тогава от държавното обвинение съобщиха, че антикорупционната комисия работи по акция във Варна, а действията са под надзора на Софийската градска прокуратура (СГП). На следващия ден от СГП съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа по разследване за корупционно престъпление във Варна.

Вчера (04.09) стотици варненци излязоха за осми път на протест пред Община Варна срещу задържането на кмета Коцев и двамата общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.

Искането на протестиращите е в най-кратки срокове да бъде внесено от страна на прокуратурата в съда искането за разглеждане на мярката за освобождаване на Благомир Коцев.

Борисов коментира и тежкия побой над полицейския началник на ОД на МВР - Русе, като го нарече "битов инцидент".

"Битов инцидент. Това може да се случи и на всеки. Проблемът не е, че е бит и тежко контузен директор. Проблемът е, че граждани, които правят забележки, за да предпазят семействата си, биват нападани. Какъв сигнал е това към всички други?", каза лидерът на ГЕРБ.

Инцидентът е от четвъртък, рано сутринта, когато началникът на ОДМВР-Русе стaрши комисар Николай Кожухаров е пребит пред дома си, след като направил забележка на младежи, които дрифтирали с колите си. Той е пребит пред съпругата си и невръстното им дете. Състоянието му все още е тежко, но животът му е вън от опасност.

Борисов призова за повече родителска отговорност, визирайки децата, качили се на 200-метров кран в София.

"Къде му е детето в 9 вечерта, в 10, в 11? В случая става въпрос за 12 часа през нощта. Ролята е на родителя. Няма как държавата на всеки кран да сложи полицай да не се качват на него", заяви Борисов.

Той посочи, че младите хора черпят лош пример от съдържанието онлайн.

"Отворете TikTok – "Величие", МЕЧ, "Възраждане": "смачкахме, пребихме, унищожихме’" Това им влиза в съзнанието. Това става нормално", смята Борисов.

Той коментира и думите на президента Румен Радев за "разпад на държавността".

"След тия негови четири години в управление – какво да е? Да му отговоря в същия дух. Той десет години еднолично половината време управлява държавата – без парламент, с назначени от него премиери."

Борисов критикува президента, че "за всяко нещо" обявявал, че държавата се сринала, вместо да даде личен пример. 

Лидерът на ГЕРБ заяви, че трябва да има единен кандидат на демократичната общност за предстоящия догодина президентски вот:

"Единен център, дясно, обществено приемлив кандидат, подкрепен от дясноцентристките партии – човек, който да привлече 400-500 хиляди гласа периферия. С нашата мощ можем да го изберем за президент. Всичко друго е обречено на неуспех“.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3930

    9

    бай Падежко

    05.09 2025 в 12:37

    -0
    +3
    "Само мутрата можела да ни спаси от мутри". Също като вълк да спасява стадо. Хак ни е на всите будали!
    Хайде със здраве и умната занапред!

    16112

    8

    Човека

    05.09 2025 в 12:08

    -0
    +13
    Из "100те лица на Бойку" - Благородната Мутра.

    242

    7

    Октим

    05.09 2025 в 11:16

    -0
    +13
    Щом вече едната свинска мутра, държаща държавата в мръсните си лапи няма власт, то не бива да се очаква някой друг да я има! Всички противоречия и идиотщини, които бълва гнусната му човка са за малоумните му избиратели-мазохисти, но не и за хора завършили малко повече от 8-ми клас!

    4246

    6

    БотоксПутю

    05.09 2025 в 11:12

    -0
    +21
    Дайте му власт на човека. Вече 5-та година го изтезавате. Ще се поболее.

    3980

    5

    Niko Kolev

    05.09 2025 в 10:59

    -0
    +13
    боЕко усеща, че бухалките вървят към о...ране на нещата и се врътва с 200.

    23465

    4

    мнение от IP

    05.09 2025 в 10:57

    -0
    +0
    Борисов, божата кравичка без власт....Хващам се на бас, че след като се видя обратния ефект от ареста на Коцев, сега ще е "против". Докато Гешев беше удобен го държахв. Като пренави гайките - айде по пързалката и следващият. Помните ли, че Борисов беше написал и цяла нова конституция само и само да потуши напрежението. Тогава не му се получи. Ще му се получили сега? Другият в тандема ББ-ДП е по-хард, та трябва някак да се разберат....

    8036

    3

    lans link

    05.09 2025 в 10:35

    -0
    +32
    Леле, а пък ако имаше и малко акъл какво щеше да е...

    17969

    2

    Nick F

    05.09 2025 в 10:13

    -0
    +45
    Ако отворите Уикипедията, на статията "Двуличник" има снимка на Борисов.

    500

    1

    Незначителен червей

    05.09 2025 в 10:08

    -10
    +45
    Направете го заслужил артист Борисов. Доста е задобрял в играта на ролите. Е не е Брандо в Кръстника но задобрява. Браво.
     
    X

    Путин ще воюва до последния руснак