Варненци излязоха за осми път на протест в подкрепа на Благомир Коцев

OFFNews 04 септември 2025 в 21:15 259 1
Варненци излязоха за осми път на протест в подкрепа на Благомир Коцев

Снимка БГНЕС
Варненци излязоха за осми път на протест в подкрепа на Благомир Коцев

Стотици варненци излязоха за осми път на протест пред Община Варна срещу задържането на кмета Благомир Коцев и двамата общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, предаде БТА.

Искането на протестиращите е в най-кратки срокове да бъде внесено от страна на прокуратурата в съда искането за разглеждане на мярката за освобождаване на Благомир Коцев.

Част от протеста днес са били и председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев и съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" Николай Денков, и.ф. кмет на Варна Павел Попов, заместник-кметове, общински съветници и други.

Следващата седмица ще има голямо шествие като това на 27 юли, съобщиха организаторите на протеста.

Благомир Коцев беше задържан на 8 юли. Тогава от държавното обвинение съобщиха, че антикорупционната комисия работи по акция във Варна, а действията са под надзора на Софийската градска прокуратура (СГП). На следващия ден от СГП съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа по разследване за корупционно престъпление във Варна.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    -1878

    1

    137

    04.09 2025 в 21:58

    -0
    +0
    В тая Варна изглежда са останали по-малко хора отколкото в Куртово Конаре.
     
    X

    Как плащаме двойно за извозването на боклука