Варненци излязоха за осми път на протест в подкрепа на Благомир Коцев

Стотици варненци излязоха за осми път на протест пред Община Варна срещу задържането на кмета Благомир Коцев и двамата общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, предаде БТА.

Искането на протестиращите е в най-кратки срокове да бъде внесено от страна на прокуратурата в съда искането за разглеждане на мярката за освобождаване на Благомир Коцев.

Част от протеста днес са били и председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев и съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" Николай Денков, и.ф. кмет на Варна Павел Попов, заместник-кметове, общински съветници и други.

Следващата седмица ще има голямо шествие като това на 27 юли, съобщиха организаторите на протеста.

Благомир Коцев беше задържан на 8 юли. Тогава от държавното обвинение съобщиха, че антикорупционната комисия работи по акция във Варна, а действията са под надзора на Софийската градска прокуратура (СГП). На следващия ден от СГП съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа по разследване за корупционно престъпление във Варна.