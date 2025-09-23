Борис Бонев: От Спаси София се противопоставяме на Пеевски

Топлофикация ще разкопае Дружба 2, за да има претекст да поиска заем за стотици милиони, твърдят от партията

OFFNews 23 септември 2025 в 12:40 618 0
Борис Бонев, лидер на Спаси София

Борис Бонев, лидер на Спаси София

Зад планирания ремонт на топлопреносната мрежа в Дружба 2 прозира план за нови заеми, които ще бъдат поискани, когато тръбите вече са разкопани, 40 000 софиянци ще са на студено и икономическото мнозинство ще постави Общинския съвет пред свършен факт.

Това заявиха от “Спаси София” на брифинг преди извънредна комисия, на която се очаква да се изслушва ръководството на Топлофикация в Столичния общински съвет днес.

Обещанията ремонтът да завърши за три месеца звучат нереалистично според „Спаси София”. „Досега Топлофикация ремонтира максимум 3 километра годишно. Сега ръководството твърди, че ще ремонтира 10 километра и то едва за 3 месеца. Това е физически невъзможно“, смята Емилия Ангелова, общински съветник от „Спаси София“. „Предстои да разкопаят, хората ще страдат 3 месеца, включително и по Коледа, ще спрат работа и ще се оправдаят, че парите не стигат и ще поискат заем за стотици милиони, за да довършат работата.“, допълва тя. „Тази година всички инвестиции в бизнес-плана на Топлофикация са на стойност 20 млн. лв., а само този нов ремонт в Дружба е с прогнозна стойност от 47 млн. лв., а най-вероятно ще излезе и още по-скъпо.“, завършва Ангелова.

Борис Бонев, лидер на Спаси София, коментира новината, че Делян Пеевски е внесъл сигнал до прокуратурата за ремонта в Дружба.

От днес имаме ясен сигнал, че Пеевски се лакоми да вземе и София. Явно подялбата на България, която заедно с Борисов си направиха, започва да се пропуква. Това е много лоша новина за столицата, а и за държавата. „Спаси София“ винаги е бил твърд опонент на ГЕРБ, а сега се противопоставяме и на коалиционния им парньор - Ново начало.”, заяви още Бонев. 

„Спаси София“ вече внесе предложение за технически одит, гласува против непрозрачния бизнес-план на „Топлофикация“, настоя за промяна в управлението на дружеството и постави публично въпроса за приоритизацията на ремонтите. От партията подчертават, че само прозрачен конкурс за управителните органи на дружеството може да сложи край на хаоса и безотговорността.

