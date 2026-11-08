''Бойко Василев направи чудеса от храброст да спаси ЗКПЧ-то Гълъб Донев''

Управляващите са изпратили две писма до Европейската комисия за втория пенсионен стълб. Сега всячески се опитват да замажат лъжата си с лъжа. Гълъб Донев можеше да излезе и да се извини. Вместо това държавата в тяхно лице продължава да лъже, заяви днес председателят на ГЕРБ Бойко Борисов в централата на партията.

"Пратили са едно писмо, то е отишло на официалния сайт на Европейската комисия, Божо Божанов - понеже разбира от тези неща - го е снимал. След това се опитват със стара дата да изпратят със същия входящ номер вече коригирано писмо, когато стана гюрюлтията. И понеже нашият приятел Бойко Василев не е обладан, направи чудеса от храброст да спаси ЗКПЧ-то (заместник-командир по политическата част) Гълъб Донев от това да обясни защо с неговия подпис ходят с един входящ номер две писма. Смениха темата. Божо, понеже е скромен човек, не го натисна. Ако беше някой друг, щеше да го пита поне няколко пъти. Но понеже необладаните медии това не им интересно - да изобличиш държавата как лъже" - заяви Борисов по повод петъчното издание на "Панорама" по БНТ.

Не приеха мерките ни за горивата, кой печели от тези високи цени на горивата? Само за една седмица пропан-бутанът е поскъпнал от 60 на 74 цента, което е близо 25% увеличение. Всеки месец бъркат в джоба на хората и бизнеса с милиони! - каза председателят на ГЕРБ.

Голямата инфлация е любима на финансовото министерство, защото чрез нея се пълни бюджетът. Те я пускат, но народът обеднява. Взимат ви парите от горивата, от стоките, от всичко. Комунистите най-много обичат да прибират чуждите пари. От данъци, от наеми, откъдето могат. Важното е само те, номенклатурата, да са добре. Гледам предложенията им за държавния бюджет и си спомням как Румен Радев от президентството непрекъснато искаше повече пари за лекари, военни, полицаи и пенсионери, заяви Борисов.

От Черно море започнаха да изплуват контейнери. Днес чували с червен пипер. Даже една нова Хонда изскочила от контейнер. Говорим за 500 контейнера с коледни украси, играчки, елхички и какво ли още не. Всичко излиза на Царево, пазар страшен. Реакция на институциите няма, каза още председателят на ГЕРБ.

Следете новините ни в :