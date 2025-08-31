Бившата съпруга на Сарафов купи за 1000 лева фирма с имот за 343 000 лв. в нея

Бившата съпруга на главния прокурор Борислав Сарафов Евгения Сарафова само срещу 1000 лева се е сдобила с имот за 343 000 лева, съобщи Bird.bg.

Сарафова и общият им син с все още изпълняващия функцията главен прокурор Боби Борислав Сарафов са собственици и управители на фирмите от строителния бизнес на фамилията с имоти за десетки милиони лева. Някои от тях са придобити изключително изгодно, твърди разследващият сайт, който е разработил и интерактивна карта на имотите на Сарафови.

На 30.04.2025 г. Евгения Сарафова става едноличен собственик и управител на дружеството “Креатив Урбан”, което дотогава се е казвало “Вибет Строй”. "Бърд" публикува договора за прехвърляне на дружествените дялове. В него се вижда, че Сарафова е платила 1000 лева в брой за 100% от дяловете във фирмата.

Продавач е Йордан Йорданов, от село Кокаляне. Той е бил едноличен собственик на фирмата само за 13 дни, като е закупил дяловете също за 1000 лв. в брой. Учредител и първи собственик на фирмата, регистрирана с капитал от 1000 лв. през ноември 2024 г. е Росен Цветанов Янков, също от Кокаляне.

Дни преди Коледа на 2024-та новосъздадената фирма, още с предишното име “Вибет Строй”, тогава собственост на Янков и с управител Йорданов, купува изключително апетитен парцел с площ 683 кв.м. в полите на Витоша, в кв. Драгалевци, в София за 343 хиляди лева или 256.77 евро/кв.м. След което парцелът като част от активите на фирмата става собственост на Евгения Сарафова само срещу 1000 лв.

По всичко личи, че Йорданов е встъпил в собствеността на фирмата като подставено лице, за да се скъса връзката към Янков, коментира "Бърд" и свързва името му с цигарената афера в Пловдив.