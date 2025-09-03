Асен Василев за брифинга с Фон дер Лайен: Борисов недопустимо избута премиера като фигурант

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев нарече премиера Росен Желязков "фигурант". Според Василев държавата се управлява лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Василев визира пресконференцията от визитата на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, по време на която Бойко Борисов взе думата от мястото отредено за министър-председателя

"Виждаме, че премиерът, за съжаление, е фигурант, толкова грозни сцени като при посещението на Урсула фон дер Лайен и пресконференцията аз не съм виждал. Недопустимо е министър-председателят да бъде избутван от някой, който да говори от името на държавата без да е избран на такъв пост от НС", заяви лидерът на ПП.

Василев посочи, че темата на вота на недоверие се съгласува с МЕЧ и АПС, като тя вероятно ще бъде "завладяването на държавата от Борисов

и Пеевски и лошите последствия за българските граждани".

"Идва масово обедняване, вдигане на цените и замразяване на доходите", каза бившият финансов министър.

Според него вината е в "изключително недалновидната политика на това правителство", а цените се вдигали заради административни решения.

"Цената на водата се е вдигнала с над 20% на места, макар че много места са без вода. Цената на всичко електроуреди се вдигна с между 10 и 100 лв., защото се вдигнаха с 1000% държавните такси, цените на винетките - с 20%, тол таксите - с 10 и сега с още 10%, защото правителството иска да бръкне в джоба на всеки гражданин, защото не им стигат парите за крадене", каза той.

Василев се надява, че вотът на недоверие ще бъде подкрепен от всички в опозицията.

Той коментира и посещението на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай.

"Като е такъв велик евроатлантик (Бойко Борисов - б.р.) и като казва, че сме се качили на руското влакче (ПП-ДБ - б.р.), какво дири вицепремиерът на неговото евроатлантическо правителство в Китай без знанието на премиера? Човек в отпуск не отива на червения килим с президенти и премиери. България трябва да развива отношенията си с Китай. Ние имаме ясна стратегия, но това трябва да е държавна политика, ясно обявена, а не един вицепремиер да ходи на уж частно посещение, без премиерът да знае какво се говори", заяви Василев.

Лидерът на БСП Атанас Зафиров се похвали, че е на военния парад в Китай и даже е провел разговор с президента Си Дзинпин. Председателят на Националния съвет на Българската социалистическа партия Атанас Зафиров и водената от него делегация присъстваха на военния парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война, съобщиха от пресцентъра на БСП.

Вчера (02.09) премиерът Росен Желязков посочи, че е разбрал за посещението от медиите.

"От медиите разбрах, че вицепремиерът Атанас Зафиров и министърът на регионалното развитие Иван Иванов са в Китай. Те са в отпуск, но видях, че са на официално партийно посещение", каза Желязков.

Той уточни, че двамата представители на правителството не са командировани от него или Министерският съвет, които нямали нищо общо с визитата.