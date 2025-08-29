Асен Василев: Не познавам Паскал, никой не ме е викал на разпит

Не познавам Никола Николов-Паскал, неговото име нищо не ми е говорело по времето, когато бях министър на финансите, заяви председателят на Продължаваме промяната Асен Василев по Нова тв.

Нямам от какво да се притеснявам, коментира екстрадирането от Сърбия на Никола Николов - Паскал, сочен за топ контрабандист и обвиняем по т.нар. митническа афера. По делото обвинения имат и бившата шефка на митниците Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, баща и син Марин и Стефан Димитрови от Хасково и бившият директор в "Гранична полиция" Петър Субев. По делото обвинения има и Лъчезар Ставрев, сътрудник на Асен Василев. Ставрев е с повдигнато обвинение за длъжностно престъпление и пране на пари, както и за престъпен сговор с лице, заемащо публична длъжност.

Това, което започнахме по времето на нашето управление заедно с английското правителство, е да направим 100-процентово сканиране на целия товарен трафик на КП „Капитан Андреево”, КП „Лесово” и митницата в Бургас. Ако 100% от камионите минават през скенер, вече не сме зависими от хора на границата. Това обаче беше спряно от правителството на Димитър Главчев. Не сме имали никаква информация от ДАНС, че те работят по канал на Никола Николов-Паскал, обясни Василев.

Той обясни още, че не е викан за разпит, след като името му е било споменато и от Петя Банкова, и от Живко Коцев. Василев смята, че свързването на неговото име с това на Паскал е политическа атака.

„Ако имаше нещо, щеше отдавна да е доказано. Петя Банкова беше седем месеца в ареста, след което каза, че показанията ѝ са дадени под натиск, коментира Василев.

Това са похватите на Комисията за противодействие на корупцията, ние искахме да има политически неутрална комисия, припомни той. По думите му заради опорочената процедура по избор на КПК "шансът да получим парите по ПВУ е много малък".