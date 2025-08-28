Затварят за 2 седмици кръстовище на столичния бул. ''Сливница''

За двуседмичен ремонт ще бъде затворено кръстовището на столичния булевард "Сливница" с булевард "Д-р Петър Дертлиев" и ул. "Адам Мицкевич", на границата между кварталите "Люлин" и "Модерно предградие".

Между 30 август и 13 септември кръстовището ще е затворено за автомобили.

Променят се маршрути на линии на градския транспорт - на тролейбуси номер 6 и 7; и на автобуси номер 82, 83, 108, 309, 310 и X43.

Въвеждат се временни тролейбусни линии 6А и 7А за обслужване на ж.к. „Люлин“.