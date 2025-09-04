Yettel стартира продажбите на новия Samsung Galaxy S25 FE

Новият Samsung Galaxy S25 FE вече е наличен в магазините на Yettel и онлайн на yettel.bg. Моделът се предлага в четири елегантни цвята – Ледено синьо, Наситено черно, Морско синьо и Бяло, и носи на потребителите премиум изживяване с изчистен дизайн, страхотни фотографски заложби и усъвършенствани AI възможности. Смартфонът може да бъде закупен на цена от 1099,99 лв. / 562,42 евро в брой или на изплащане за 53,99 лв. / 27,60 евро на месец, в комбинация с абонаментен план Total Unlimited MAX за две години, с месечна такса от 75,99 лв. / 38,85 евро за първите 12 месеца. Устройството поддържа eSIM, VoLTE и ViLTE, разполага с 8 GB RAM и 256 GB памет, и предлага отличен баланс между производителност и дълъг живот на батерията.

Samsung Galaxy S25 FE е оборудван с ярък 6.7-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей с FHD+ резолюция и адаптивна честота на опресняване до 120 Hz. Благодарение на технологията Vision Booster и минималните рамки, дисплеят предлага изключително визуално изживяване, както за гейминг, така и за гледане на съдържание при всякакви светлинни условия. Корпусът е с дебелина от едва 7.4 мм, Gorilla Glass Victus+ защита и водо- и прахоустойчивост с рейтинг IP68.

Флагманската тройна камера включва 50 MP основен сензор с оптична стабилизация (OIS), 12 MP ултраширокоъгълен и 8 MP телефото модул с 3-кратно оптично приближение. Предната 12 MP камера е усъвършенствана с помощта на AI за по-добри селфита при всякаква светлина, включително чрез Super HDR видео и режим с намален шум. Интеграцията с ProVisual Engine позволява автоматично подобряване на снимките и видеоклиповете, а функциите Photo Assist, AI Zoom, Generative Edit и AI Video Editing отварят нови хоризонти за креативност.

Безупречното представяне се осигурява от процесор Exynos 2400 (4nm), който е оптимизиран за AI-базирани задачи, мобилен гейминг и мултитаскинг. За геймърите устройството предлага подобрена система за охлаждане с Vapor Chamber и Liquid TIM, което гарантира плавно представяне дори при интензивни натоварвания. Батерията с капацитет 4900 mAh поддържа 45W супербързо кабелно зареждане, 15W безжично и Wireless PowerShare, което позволява зареждане на други устройства, като превръща телефона в безжично зарядно.

Galaxy S25 FE идва с най-новия One UI 8.0, в който са вградени функциите на Galaxy AI. Това включва Circle to Search, Writing Assist, Call Assist, Gemini Live и персонализирани AI стикери. За сигурността се грижи Samsung Knox, както и локалната AI обработка, която гарантира, че чувствителната информация не напуска устройството.

Клиентите, които изберат новия Samsung Galaxy S25 FE от Yettel, получават и достъп до всички предимства на пакета „Смартфон вселена“. Той включва 3-годишна гаранция без допълнително заплащане, вместо стандартни 2 години, възможност за дистанционна диагностика на телефона чрез услугата „Смартфон диагностика“, както и опция за застраховка на устройството, при която първата вноска е поета от Yettel. Всички смартфони, закупени от оператора, биват обслужвани в оторизиран сервиз, а в края на жизнения им цикъл, предаването на старото устройство за рециклиране носи и отстъпка при покупка на ново.