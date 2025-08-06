Велико Търново и 10 села са без вода заради голяма авария

Ексклузивно Нов ОУП предвижда строежи до Огънчето на Камен бряг, плътно до ръба на скалите

OFFNews 06 август 2025 в 12:48 529 1
Голяма авария остави Велико Търново и 10 села без вода, предаде БНТ.

От ранните часове тази сутрин екипи на ВиК "Йовковци" и общината работят по отстраняването на сериозна повреда по основния водопровод в района на Велико Търново.

Проблемният участък е локализиран, а за ускоряване на ремонтните дейности на място е изпратена допълнителна тежка техника. Работата продължава в координация с експерти от общинската администрация.

Още 10 населени места в региона са без водоподаване заради аварията.

От ВиК дружеството уверяват, че водоснабдяването ще бъде възстановено до полунощ, а при възможност и по-рано.

    GB

    06.08 2025 в 20:49

    -0
    +0
    Странно. Водата им в Търново не е спирала. Хора перат, моят, чистят, душове... цял ден, по думи на близки.
    Може би в отделни квартали, ако са на различно водоподаване.
     
