Велико Търново и 10 села са без вода заради голяма авария

Голяма авария остави Велико Търново и 10 села без вода, предаде БНТ.
От ранните часове тази сутрин екипи на ВиК "Йовковци" и общината работят по отстраняването на сериозна повреда по основния водопровод в района на Велико Търново.
Проблемният участък е локализиран, а за ускоряване на ремонтните дейности на място е изпратена допълнителна тежка техника. Работата продължава в координация с експерти от общинската администрация.
Още 10 населени места в региона са без водоподаване заради аварията.
От ВиК дружеството уверяват, че водоснабдяването ще бъде възстановено до полунощ, а при възможност и по-рано.
06.08 2025 в 20:49
Може би в отделни квартали, ако са на различно водоподаване.
