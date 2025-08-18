Вълчев: Няма много желаещи за директори на училища и детски градини

"Няма много желаещи за директори на училища и детски градини и с въвеждането на мандатност рискуваме много учебни заведения да останат без постоянни директори", заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев днес в Стара Загора. Той посети местната Професионална гимназия по облекло и хранене "Райна княгиня".
"Няма съмнение, че трябва да повишим отговорността на директорите, а мандатността е механизъм за това, който се обсъжда от много години, но има своите плюсове и минуси и решението трябва да е добре обмислено", посочи Вълчев.
Според него мандатността би повишила отговорностите на директорите, но от друга страна, през определен период ще бъдат поставяни на избиране или преизбиране директори на 2400 училища и 2000 детски градини, което много ще затрудни системата.
„Много е вероятно да оставим системата във вакуум за няколко месеца, ако не бъдат избрани директори“, обясни той.
Според министъра най-голям е рискът да се натрупат проблеми в учебните заведения, които нямат постоянен директор. Той е предложил на Народното събрание алтернативния вариант всяка година директорите да бъдат оценявани и при нисък резултат началникът на Регионалното управление на образованието да има основание да ги освободи от длъжност.
Засега не може да се предостави обобщена информация за броя избрани директори в страната в настоящите конкурси, които приключват днес, но процентът на избраните в страната е висок. Броят на кандидатите обаче е нисък, в близо 80 училища няма кандидати, в други има по един, а на места кандидатите не са преминали първи етап на конкурса. Според Вълчев затруднения има при 400 конкурса.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Касим Дал подслушван по анонимка за атентат срещу Пеевски и Местан
Азов почисти 6 села от окупатори, 910 руснаци се връщат у дома в торба
Bloomberg: Тръмп кара Зеленски да избира само от лоши варианти
Държавният секретар на САЩ Рубио заплаши Русия с нови санкции