Вълчев: Няма много желаещи за директори на училища и детски градини

"Няма много желаещи за директори на училища и детски градини и с въвеждането на мандатност рискуваме много учебни заведения да останат без постоянни директори", заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев днес в Стара Загора. Той посети местната Професионална гимназия по облекло и хранене "Райна княгиня".

"Няма съмнение, че трябва да повишим отговорността на директорите, а мандатността е механизъм за това, който се обсъжда от много години, но има своите плюсове и минуси и решението трябва да е добре обмислено", посочи Вълчев.

Според него мандатността би повишила отговорностите на директорите, но от друга страна, през определен период ще бъдат поставяни на избиране или преизбиране директори на 2400 училища и 2000 детски градини, което много ще затрудни системата.

„Много е вероятно да оставим системата във вакуум за няколко месеца, ако не бъдат избрани директори“, обясни той.

Според министъра най-голям е рискът да се натрупат проблеми в учебните заведения, които нямат постоянен директор. Той е предложил на Народното събрание алтернативния вариант всяка година директорите да бъдат оценявани и при нисък резултат началникът на Регионалното управление на образованието да има основание да ги освободи от длъжност.

Засега не може да се предостави обобщена информация за броя избрани директори в страната в настоящите конкурси, които приключват днес, но процентът на избраните в страната е висок. Броят на кандидатите обаче е нисък, в близо 80 училища няма кандидати, в други има по един, а на места кандидатите не са преминали първи етап на конкурса. Според Вълчев затруднения има при 400 конкурса.