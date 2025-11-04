В центъра на Стара Загора останахa без газ, спука се газопровод

Спукан газопровод остави без газоснабдяване част от централната градска зона на Стара Загора, съобщи бТВ.

Инцидентът е станал днес преди обяд, при изкопни дейности е засегна основна газопреносна тръба.

Без газ са около 1000 абонати на дружеството, съобщи Михаил Димов от „Овергаз Юг“.

От дружеството уверяват, че няма опасност за населението и не е налице риск от обгазяване.

Екипи работят за отстраняване на аварията.