Три коли и тир се блъснали на Тракия, 32-годишен е в болница с опасност за живота

Мъж на 32 години е в болница с опасност за живота след катастрофа с три коли и тир на магистрала "Тракия" в Старозагорско, съобщиха от областната дирекция на МВР.

В автомобила на пострадалия е пътувала и 36-годишна жена, която е отказала преглед и лечение, както и две момчета на 9 и 10 години, които не са пострадали.

Катастрофата е станала тази нощ на платното в посока София.

По първоначална информация лек автомобил "Фолксваген голф", управляван от 24-годишен водач, е застигнал и блъснал лек автомобил "Фолксваген каравел", управляван от 61-годишен мъж, след което първият автомобил е аварирал и е останал в активната лента за движение. Там колата е била ударена от товарен автомобил с прикачено полуремарке, управляван от 44-годишен мъж. При удара товарният автомобил е спрял в аварийната лента и внего се е блъснала колата, управлявана от 32-годишния водач.

Пострадалият мъж не е тестван с техническо средство за употреба на алкохол, взета му е кръвна проба за анализ. Останалите водачи са тествани за употреба на алкохол с техническо средство, отчетени са отрицателни резултати.

В Районното полицейско управление в Чирпан е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура- Стара Загора.