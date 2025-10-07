Столична община търси камиони за отпадъци, Ботевград и Елин Пелин предлагат по два

Съобщения за бусове и каруци, които карат отпадъци в Люлин и Красно село

Столична община обяви, че работи приоритетно за наемане или закупуване на големи сметосъбиращи камиоони с преса, за да се пребори с кризата с боклука в Люлин и Красно село. Получени са и предложения за съдействие от Ботевград и Елин Пелин, които предлагат по два камиона безвъзмездна помощ, съобщиха от СО. 

Според анализа на резултатите за извозените отпадъци в неделя - около 40 тона, те са наполовина на стандартното за почивния ден при обслужени 70% от стандартните сиви контейнери. Хипотезите са две - или гражданите са подобрили разделното събиране, и предишната фирма системно е товалира допълнителни, несвързани с бита отпадъци, за да завиши тонажа, обясняват от Столична община. 

Много контейнери в двата района преливат и тази сутрин. 

Десетки бусове и дори каруци докарват едрогабаритни боклуци рано сутрин кой знае откъде точно в Люлин и Красно село. Точно в районите, за които кметът на София не иска да подпише договор с абсурдно високи цени с фирми на Таки. Така работи мафията. Ние не искаме София да плаща данък корупция и двойна такса смет, написа снощи общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев и пусна снимките са от ул. Родопски извор, Борово, район Красно село. 

Десетки хора ни писаха — хора, които с очите си са видели как бусове и дори каруци умишлено изсипват боклуци около контейнерите в Люлин и Борово.
Не е случайност. Това е саботаж, съобщиха и БГ елфите във фейсбук. В текста им се казва: 

Карат се цели дивани, гуми, матраци, домакински уреди, чували пълни със строителни отпадъци и се оставят около контейнерите. Това потвърждава че кризата с боклука е създадена нарочно.
Оркестрирана е от същите мутри, които години наред са се хранили от корупцията и сега яростно се борят да не изгубят хранилката си.
Те са превърнали служителите, които вчера събираха отпадъците с честен труд, в пешки – принудени днес да връщат боклука обратно по улиците, за да извиват ръцете на общината и на всички нас.
За жалост хората, които са видели това, не са успели да снимат. Ще проверим дали в районите има камери, но имаме нужда и от вас.
Бъдете нащрек! Ако видите бус или каруца, които изсипват отпадъци — снимайте, изпратете ни кадрите, подайте сигнал.
Защото това, което се случва, е война срещу вас и вашия град.

    elvaquero

    07.10 2025 в 09:28

    Craghak, точно така! Освен това не привлякоха един единствен сериозен европейски играч с посолство зад гърба и резултата е такъв - нулева конкуренция с една фирма в район.

    Апропо, някой има ли обяснение защо турската фирма дето и запалили камионите въобще има камиони на терен? Та тя никога не е имала дейност в БГ, регистрирана е през април на същия адрес където също през април т.г. е регистрирана другата бг фирма от "консорциума".

    Понамирисва тая работа с боклука по повече от един начин....хахаха

    PaulPierce

    07.10 2025 в 08:28

    Гербаджиите правиха същите номера на кметовете на Елин Пелин и Ботевград и хората затова помагат. Терзиев трябва да приеме тази криза като възможност. Ако я реши, печели втори мандат, без да е свършил нещо видимо за града.

    craghack

    07.10 2025 в 07:41

    То хубаво война, но кой аджеба обяви обществената поръчка без пределни цени? Ако я бяха пуснали на същите цени или по-ниски, ако са имали съмнения за надписване на тонаж, то сега драми нямаше да има. Кризата в момента показва, че общината се е заиграла с мутрите, пуснала е търг без пределни цени, но е останала изиграна, най-вероятно заради намесата на политически интереси и сега се чуди какво да прави. Хубавото поне е че проблема се освети и това е шанс нещата да се сложат на добри основи този път. Малко вероятно, но все пак...
     
