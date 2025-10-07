Столична община търси камиони за отпадъци, Ботевград и Елин Пелин предлагат по два

Столична община обяви, че работи приоритетно за наемане или закупуване на големи сметосъбиращи камиоони с преса, за да се пребори с кризата с боклука в Люлин и Красно село. Получени са и предложения за съдействие от Ботевград и Елин Пелин, които предлагат по два камиона безвъзмездна помощ, съобщиха от СО.

Според анализа на резултатите за извозените отпадъци в неделя - около 40 тона, те са наполовина на стандартното за почивния ден при обслужени 70% от стандартните сиви контейнери. Хипотезите са две - или гражданите са подобрили разделното събиране, и предишната фирма системно е товалира допълнителни, несвързани с бита отпадъци, за да завиши тонажа, обясняват от Столична община.

Много контейнери в двата района преливат и тази сутрин.

Десетки бусове и дори каруци докарват едрогабаритни боклуци рано сутрин кой знае откъде точно в Люлин и Красно село. Точно в районите, за които кметът на София не иска да подпише договор с абсурдно високи цени с фирми на Таки. Така работи мафията. Ние не искаме София да плаща данък корупция и двойна такса смет, написа снощи общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев и пусна снимките са от ул. Родопски извор, Борово, район Красно село.

Десетки хора ни писаха — хора, които с очите си са видели как бусове и дори каруци умишлено изсипват боклуци около контейнерите в Люлин и Борово.

Не е случайност. Това е саботаж, съобщиха и БГ елфите във фейсбук. В текста им се казва:

Карат се цели дивани, гуми, матраци, домакински уреди, чували пълни със строителни отпадъци и се оставят около контейнерите. Това потвърждава че кризата с боклука е създадена нарочно.

Оркестрирана е от същите мутри, които години наред са се хранили от корупцията и сега яростно се борят да не изгубят хранилката си.

Те са превърнали служителите, които вчера събираха отпадъците с честен труд, в пешки – принудени днес да връщат боклука обратно по улиците, за да извиват ръцете на общината и на всички нас.

За жалост хората, които са видели това, не са успели да снимат. Ще проверим дали в районите има камери, но имаме нужда и от вас.

Бъдете нащрек! Ако видите бус или каруца, които изсипват отпадъци — снимайте, изпратете ни кадрите, подайте сигнал.

Защото това, което се случва, е война срещу вас и вашия град.