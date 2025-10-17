София отвори данните за транспорта. Гражданите вече ще виждат движението на превозните средства в реално време

Данните за градската мобилност в София вече са отворени и информацията, която движи града, е достъпна за всички, съобщи в профила си във фейсбук профилът си кметът на Столична община Васил Терзиев.
Това означава, че приложения и сайтове ще могат в реално време да показват къде се намират автобусите, трамваите и тролеите, кога пристигат, кои са най-бързите маршрути.
„С отварянето на данните на градския транспорт затваряме още една страница от аналоговото минало“, отбелязва Терзиев.
Той подчертава, че информацията, събирана с публичен ресурс, ще се връща при гражданите под формата на по-предвидим транспорт и повече удобство. По думите му това не е просто технологична промяна, а нова култура на управление, в която прозрачността и иновациите са ежедневна практика.
Кметът съобщава още, че само няколко седмици след отварянето на данните граждани и програмисти вече са създали първите интерактивни карти и приложения, без това да струва нищо на бюджета на общината.
"Точно така си представям истинската дигитална трансформация – когато обществото започва да произвежда решенията заедно с институциите", пише Терзиев.
По думите на Терзиев, следващата стъпка е да се отворят данните за обработените отпадъци от общинското предприятие СПТО.
"Благодаря на зам.-кмета Иван Гойчев и на екипа, който стои зад тази инициатива. Дигитализацията прави прозрачността възможна, защото, когато информацията е достъпна, контролът върху нея става споделен. София има потенциала да бъде пример за дигитална трансформация не само в България, а и в целия балкански регион. И вярвам, че можем да го постигнем, доколкото действията ни не са кампанийни, а са част от цялостна стратегия. Модерността вече е стандарт за работа", завършва публикацията си Терзиев.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
ЕС и Украйна са притеснени от анонса за втора среща Тръмп-Путин
Мицкоски категоричен: Безусловно няма да впишем българите в конституцията
За шести път: Варненският кмет Благомир Коцев остава в ареста
Тръмп и Путин договориха среща в Унгария. Датата не се съобщава