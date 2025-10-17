София отвори данните за транспорта. Гражданите вече ще виждат движението на превозните средства в реално време

Данните за градската мобилност в София вече са отворени и информацията, която движи града, е достъпна за всички, съобщи в профила си във фейсбук профилът си кметът на Столична община Васил Терзиев.

Това означава, че приложения и сайтове ще могат в реално време да показват къде се намират автобусите, трамваите и тролеите, кога пристигат, кои са най-бързите маршрути.

„С отварянето на данните на градския транспорт затваряме още една страница от аналоговото минало“, отбелязва Терзиев.

Той подчертава, че информацията, събирана с публичен ресурс, ще се връща при гражданите под формата на по-предвидим транспорт и повече удобство. По думите му това не е просто технологична промяна, а нова култура на управление, в която прозрачността и иновациите са ежедневна практика.

Кметът съобщава още, че само няколко седмици след отварянето на данните граждани и програмисти вече са създали първите интерактивни карти и приложения, без това да струва нищо на бюджета на общината.

"Точно така си представям истинската дигитална трансформация – когато обществото започва да произвежда решенията заедно с институциите", пише Терзиев.

По думите на Терзиев, следващата стъпка е да се отворят данните за обработените отпадъци от общинското предприятие СПТО.