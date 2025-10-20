Сметната палата предлага платен стаж за студенти

Конкурс на Сметната палата

Снимка Сметна палата
Сметната палата организира конкурс за студенти, трима ще спелечят платен стаж.

Сметната палата предлага три месеца платен стаж за студент. остава една седмица до крайния срок за кандидатстване.

Желаещите могат да участват в конкурса на тема „МОЯТ ГЛАС ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР“

Конкурсът е посветен на 145-годишнината от създаването на Сметната палата и 30-годишнината от нейното възстановяване.

Срокът за участие в конкурса е до 26 октомври 2025 г. включително.

Конкурсът е отворен за студенти от Софийския университет, Университета по национално и световно стопанство и Нов български университет, по-конкретно:

- За Софийския университет – студенти от втори до четвърти курс на специалностите на бакалавърските програми на Стопанския факултет и от втори до пети курс на специалностите на бакалавърските/магистърските програми на Юридическия факултет.

- За УНСС - за студенти от втори до четвърти курс на бакалавърските програми и студенти-магистри на Финансово-счетоводния факултет, а от другите факултети - специалностите Публична администрация, Икономика, Икономика с преподаване на английски език, Изкуствен интелект в икономиката.

- За Нов български университет – студенти от втори до четвърти курс на бакалавърските програми и студенти от магистърските програми в департаментите „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Право“.

Материалите за конкурса се изпращат до 26 октомври 2025 г. включително, на следната електронна поща:

otvoreno_studenti@bulnao.government.bg

или в специално създадената рубрика и форма на сайта на Сметната палата www.bulnao.government.bg.

В рамките на срока за кандидатстване всеки кандидат трябва да представи есе/авторска концепция за ролята на Върховната одитна институция като гарант за доброто управление и отчетността в държавата.

В материала трябва да бъде застъпена личната визия на автора за това как младите одитори и експерти могат да допринесат за развитието на Сметната палата, така че нейната дейност да продължи да отговаря на обществените нужди, като осигурява качествен одит и адекватен финансов контрол върху публичните средства и по този начин защитава парите на българските граждани.

Участниците могат да разсъждават и в следните области:

Как ангажираното отношение на младите хора може да помогне за по-добро управление в публичния сектор?

Как да се стимулира личният избор и мотивация за професионална реализация на младите в областта на публичния сектор и неговия контрол?

Как дигитализацията и изкуственият интелект разширяват, усложняват, но и дават по-големи възможности в публичния сектор?

Какви са Вашите идеи и предложения за повече знания на студентите за публичния сектор и неговото по-добро управление и контрол?

Авторският материал трябва да бъде в обем до 8 стандартни страници A4, шрифт Times New Roman 12.

Участниците изпращат и свои данни: име и фамилия; специалност и курс, телефон за контакти.

Комисия от Сметната палата ще оцени материалите и допуснатите до събеседване участници ще бъдат уведомени.

След събеседване ще бъдат избрани трима участници в конкурса, които ще получат наградата платен стаж в институцията за три месеца.

Обявяването на спечелилите конкурса ще се състои на 9 или 10 ноември 2025 г. по време на международната конференция, организирана от Сметната палата “Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси“, посветена на отбелязването на 145 години от създаването на институцията и 30 години от нейното възстановяване.

