След водната стихия: В Елените още няма ток, 200 души са евакуирани

В курортното селище „Eлените“, където при природното бедствие вчера загинаха трима души, предстои описване на щетите и действия за възстановяване, съобщиха от Областна управа на Бургас.

На изведените хора от селището е оказана логистична и психологическа подкрепа, първа долекарска помощ. Евакуираните са около 200, всички са настанени в хотели в района, съобщи областният управител на Бургас Владимир Крумов пред бТВ. По думите му те ще могат да се върнат по домовете си най-рано във вторник, когато бъде почистено и възстановено електрозахранването.

През изминалата нощ няма постъпили сигнали на телефон 112 за бедстващи хора или за аварирали автомобили. Няма граждани, които да очакват евакуация или да имат нужда от съдействие към настоящия момент.

Електроподаването в „Eлените“ остава преустановено, но в останалата част на община Несебър електрозахранването е възстановено. Няма други населени места без ток.

В курорта „Свети Влас“ също се описват щетите. В него са настанени 75 души от евакуираните от „Eлените“ – в части хотели и квартири.

Водната стихия в Царево беше по-силна от бедствието през 2023 г. Окончателните данни от станцията в село Изгрев показват 450 л/кв. м. вода, която се стече само за няколко часа. Всички дерета са почистени няколко пъти”, каз в предаването „Тази събота и неделя“ Марин Киров, кмет на община Царево.

„Основният проблем с река Черна не е почистването. Реката е почистена 2 пъти. Тук основният проблем е цялостната корекция на реката от устието на морето по посока село Изгрев, за да се хванат всички тези води от Странджа. Общината е подавала този обект към междуведомствена комисия, но финансиране няма. Докато не бъде извършена цялостна корекция, това ще се повтаря. Всички мостови съоръжения издържаха, но ако не се направи корекция, ще рухнат“, обясни той. По думите му щетите са за около 50 млн. лв.

Снощи водата е отнесла и огромен сейф от офис. Той е пълен с пари и злато и все още няма информация дали е намерен. До късно вечерта хората са го търсели с фенерчета в дeрето. Собственикът притежава автосервиз, съобщи Нова тв.