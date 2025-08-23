Рядко метеорологично явление до Цари Мали град

Рядкото метеорологично явление спрайт бе наблюдавано преди ден в небето край Цари Мали град.

Кадри от мястото публикува фейсбук групата Meteo Balkans. Снимките са на Светльо Иванов.

"Снощи имахме невероятния късмет да наблюдаваме с невъоръжено око и да заснемем спрайтове от Цари Мали град. Едно изключително рядко явление, породено от мощна буря, разразила се над Сърбия", пише той.

Спрайтът е вид мълния, резултат от високоатмосферни електрически заряди. Наблюдава се краткотрайно, за около 20 милисекунди, с червеникави светлини високо в небето, наподобяващи медузи или колони.

Спрайтът се наблюдава трудно, но се появява почти във всяка мълния на височина от 55-130 km. За сравнение, обикновените мълнии се образуват на височина не повече от 16 км.

Този вид мълнии са слабо изучени. За пръв път са наблюдавани едва през 1989 г. при изучаване на нов телескоп.