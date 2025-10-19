Радев: Аз съм символичен гост на унгарския президент, който избра Смолян да отпразнуваме деня на приятелството между страните ни

Президентът Румен Радев посрещна в Смолян унгарския президент Тамаш Шуйок по случай Деня на българо-унгарското приятелство и 100-годишнината от рождението на унгарският поет и преводач Ласло Наги.
„Символичен гост съм на унгарския президент, който избра в Смолян заедно да отбележим Деня на българо-унгарското приятелство“, каза президентът Румен Радев. Той посочи, че не е случайно, че именно в Родопите големият унгарски поет и преводач, художник Ласло Наги открива своя български дом.
„В Деня на българо-унгарското приятелство ние си припомняме всички тези личности, събития и жестове на близост, които правят нашите народи още по-близки. За нас, българите, още по-важно е, че този Ден на българо-унгарското приятелство е в деня на свети Иван Рилски - небесният закрилник на българския народ“, каза още държавният глава. Радев отбеляза, че показателно за приятелството между двата народа е, че първото българско културно представителство в чужбина е в Будапеща, че присъствието на българската общност в Унгария води началото си от 14 век и продължава и до днес да бъде активна и уважавана част в унгарското общество.
Румен Радев благодари на кмета Николай Мелемов и Община Смолян за това, че съхраняват и поддържат така добре къщата на Ласло Наги.
Унгарският президент Тамаш Шуйок зави, че е трогателно този знаков ден да се отбележи заедно и да се празнува съвременното сътрудничество и искрено приятелство, което свързва България и Унгария. „Приятелството между два древни, християнски и европейски народи - това е нашата обща история. Народи, които са поразявани от бурята на историята, поваляни от завоевателни империи и идеологии, но въпреки това оцеляват, успяват да останат силни и с гордост да съхранят своята култура, самобитност, вярата и ценностите си“, каза Шуйок.
Двамата посетиха къща-музей "Ласло Наги", в която са изложени ръкописи, преводи, рисунки, лични вещи и снимки на унгарския писател, който прави българските песни и българската поезия достъпна за унгарците. Ласло Наги е почетен гражданин на Смолян. Носител е на редица престижни отличия, сред които и награда на ПЕН-клуб България (1959), орден „Кирил и Методий“ (1969), Международна Ботевска награда (1976).
По-късно президентите Румен Радев и Томаш Шуйок посетиха Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“, където бе представена изложбата „В памет на едно обаяние“ и музикално-поетичен концерт, посветени на Деня на българо-унгарското приятелство и 100-годишнината от рождението на Ласло Наги.
Президентът Румен Радев пристигна с личния си автомобил в Смолян, заедно със съпругата си Десислава Радева. На въпрос дали е обяснил на унгарския си колега защо се придвижва с личен автомобил, Румен Радев посочи, че с него са в чудесни приятелски отношения и Шуйок разбира всичко. "Много неща, които се случват тук, са му ясни", каза Румен Радев.
