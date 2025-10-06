Пуснаха нова версия на сайта kolkostruva.bg

Комисията за защита на потребителите пусна новата версия на сайта kolkostruva.bg за ежедневно сравнение на цените на основни продукти. От днес е активна напълно обновена версия, осигуряваща достъп до актуална ценова информация от търговските обекти в страната.

По-малко от три месеца преди въвеждането на еврото у нас за всеки от наблюдаваните 101 продукта от голямата потребителска кошница може да се проследят цените на търговските вериги за всеки търговски обект като се извежда информация за цена за деня и предходния ден, както и дали стоката е в промоция.

Преди седмица съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев разкритикуваха правителствения сайт за цените на хранителните продукти kolkostruva.bg. На 30 септември той бе активиран с цел да помага да се следят най-изгодните цени и да се засича потенциална спекула.

"Отворихме го преди малко. Впечатление ни направи, че само две вериги са подали данни. Освен това установихме, че сайтът не става за това, за което беше предвиден. Няма как потребителите да сравняват цените и да видят къде около тях е най-евтино."

Божанов призова правителството да приведе сайта във удобен за хората вид.