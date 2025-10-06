Пуснаха нова версия на сайта kolkostruva.bg

OFFNews 06 октомври 2025 в 07:21 887 3
Магазин

Снимка Архив
Хранителни стоки

Комисията за защита на потребителите пусна новата версия на сайта kolkostruva.bg за ежедневно сравнение на цените на основни продукти. От днес е активна напълно обновена версия, осигуряваща достъп до актуална ценова информация от търговските обекти в страната.

По-малко от три месеца преди въвеждането на еврото у нас за всеки от наблюдаваните 101 продукта от голямата потребителска кошница може да се проследят цените на търговските вериги за всеки търговски обект като се извежда информация за цена за деня и предходния ден, както и дали стоката е в промоция.

Преди седмица съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев разкритикуваха правителствения сайт за цените на хранителните продукти kolkostruva.bg. На 30 септември той бе активиран с цел да помага да се следят най-изгодните цени и да се засича потенциална спекула.

"Отворихме го преди малко. Впечатление ни направи, че само две вериги са подали данни. Освен това установихме, че сайтът не става за това, за което беше предвиден. Няма как потребителите да сравняват цените и да видят къде около тях е най-евтино."

Божанов призова правителството да приведе сайта във удобен за хората вид.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    435

    3

    4I4ATA

    06.10 2025 в 08:42

    -0
    +0
    Държавата няма никаква полза от разбиването на спекулата, защото събира повече ддс и данък печалба. Има повече за крадене.

    142

    2

    Октим

    06.10 2025 в 07:49

    -0
    +0
    И новата версия още повече уплаши хората, нали?

    2905

    1

    ОнаясМетлата

    06.10 2025 в 07:44

    -0
    +1
    Ох... Мозъците на тия програмисти нарочно ли се правят на гладки или наистина са?! В предната версия имаше информация за по няколко продукта с името им. Сега пише просто "леща". Ама от леща до леща има разлика. Сега веригите могат да продават един продукт на ниска цена и всички други на петорна... Сайтът работи в полза на спекулата.
     
    X

    Таня Станева за Украйна, войната и киното като културно оръжие